Năm mới hận cũ: Cậu cả nhà Beckham bị các em ruột "cho ra rìa" sau vụ "block" cả gia đình

Drama gia đình Beckham vẫn luôn là chủ đề hot dù năm cũ qua hay năm mới đến. Mở màn năm 2026, Brooklyn Beckham lại một lần nữa trở thành cái tên "vắng mặt" khi em trai Romeo Beckham đăng bài nhìn lại năm 2025 - nhưng không hề nhắc tới anh trai cả.

Cụ thể, trên Instagram, cậu hai Romeo đã chia sẻ một bài tổng kết gồm những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm qua bên các thành viên gia đình và người yêu Kim Turnbull. Trong loạt ảnh này có bố mẹ Victoria - David Beckham, các em Cruz, Harper và nhiều khoảnh khắc tình cảm bên bạn gái. Riêng Brooklyn - người anh cả của gia đình - hoàn toàn "bốc hơi".

Đi kèm bài đăng, Romeo viết: "Cảm ơn 2025, giờ hướng tới một 2026 còn tốt đẹp hơn. Yêu tất cả mọi người". Caption nghe thì đầy yêu thương, nhưng việc không nhắc đến Brooklyn lại khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.

Romeo Beckham tổng kết năm bằng loạt ảnh bên gia đình nhưng thiếu anh cả Brooklyn (Ảnh: IGNV)

Tiểu thư Harper vui vẻ bên anh hai Romeo giữa sóng gió gia tộc (Ảnh: IGNV)

Loạt ảnh Romeo chia sẻ gồm hậu trường các buổi chụp hình thời trang, khoảnh khắc thư giãn trên du thuyền cùng Cruz, hình ảnh Harper chơi đùa với bố David. Ngoài ra còn có ảnh Romeo nhảy múa cùng mẹ Victoria tại một bữa tiệc, cận cảnh huy chương phong tước hiệp sĩ của David Beckham và nhiều khoảnh khắc thân mật khi anh dành thời gian bên Kim Turnbull.

Đáng nói, chỉ một ngày trước đó, Brooklyn cũng bị chính bố mình quên lãng trong bài đăng tổng kết năm. David Beckham đăng lại những khoảnh khắc đáng nhớ của năm 2025, xuất hiện bên Victoria và các con, nhưng không có bất kỳ tấm hình nào chụp cùng con trai cả. Tuy nhiên sau đó, cựu danh thủ 50 tuổi đã đăng lên Instagram stories một bức ảnh đen trắng cũ của hai bố con, kèm dòng chữ: "I love you all so much" và biểu tượng trái tim.

Beckham nói lời yêu với con cả nhưng không nhận được hồi đáp (Ảnh: IGNV)

David khép lại chuỗi bài ôn kỷ niệm bằng hình ảnh Victoria ôm cả bốn người con trên ghế sofa, viết: "Các con là cuộc sống của bố. Bố yêu tất cả. Yêu các con. Daddy. Hướng tới 2026".

Những động thái trái chiều này diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình Beckham ngày càng căng thẳng. Từ tháng 4/2025, tin đồn lan truyền rằng Brooklyn không còn nói chuyện với Romeo vì mối quan hệ của em trai với Kim Turnbull. Mọi thứ được cho là "toang" hẳn khi Brooklyn và vợ Nicola Peltz không xuất hiện trong tiệc sinh nhật 50 tuổi của David vào tháng 5.

Đến tháng 10, một nguồn tin tiết lộ với Us Weekly rằng Brooklyn hiện "không hứng thú" với việc làm lành cùng gia đình. Và tháng trước, Cruz còn xác nhận thẳng thắn: Brooklyn đã chặn các thành viên trong gia đình trên Instagram.

Brooklyn đã lâu không còn liên lạc với gia đình (Ảnh: JM Haedrich)

Việc liên tục bị "ngó lơ" trong những bài đăng mang tính gia đình khiến Brooklyn Beckham càng trở thành tâm điểm chú ý - không phải vì xuất hiện, mà vì sự vắng mặt ngày càng rõ rệt.