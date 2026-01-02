Mai Dora tổng kết 2025 nhưng bộ ảnh khiến fan "không thể rời mắt"

Mai Dora tổng kết 2025 nhưng mở đầu album ảnh đã khiến fan không thể rời mắt

Có thể nói, năm 2025 là một năm khá đặc biệt với cộng đồng LMHT Việt khi lần đầu tiên, giải đấu VCS không còn những cái tên đình đám vì đã chuyển sang LCP. Đồng thời, những gương mặt quen thuộc, ví dụ MC Mai Dora, cũng chỉ xuất hiện trong các sự kiện thay vì những giải đấu của LMHT Việt. Tuy nhiên, với riêng nữ MC, năm 2025 của cô còn có những dấu ấn khác đáng ghi nhớ mà cô đã lưu giữ tất cả trong album ảnh Tổng kết 2025 mới đây.

Nữ MC Mai Dora cũng tổng kết năm 2025

Mở đầu bộ ảnh, nữ MC xinh đẹp đã khiến khán giả không thể rời mắt với 2 bức ảnh đầy gợi cảm của cô trong bộ trang phục bikini vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Sau đó, là những bức ảnh cô nàng tham dự sự kiện fanmeeting T1 vào tháng 12 vừa qua. Bên cạnh đó, tất nhiên là những bức ảnh hoạt động thường ngày của Mai Dora cùng chồng cũng như các bạn bè thân thiết của cô.

Trong năm 2025, có lẽ sự kiện đặc biệt nhất của Mai Dora là khi cô được mời làm MC chính cho sự kiện T1 sang thăm Việt Nam. Đây là một trải nghiệm đặc biệt mà không phải ai cũng có cơ hội có được. Nhất là khi đây là lần đầu tiên T1 thực hiện một fanmeeting tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là sự kiện fanmeeting lớn nhất mà T1 từng thực hiện bên ngoài biên giới Hàn Quốc.

Những bức ảnh mở đầu album khiến fan không thể rời mắt

Năm 2025 đặc biệt với Mai Dora khi cô được chọn làm MC cho sự kiện fanmeeting T1 tại Việt Nam

Nữ MC Mai Dora hoàn toàn có thể bùng nổ hơn ở năm 2026

Năm vừa qua là một năm biến động, với cả thế giới nói chung và LMHT Việt cũng như nữ MC Mai Dora nói riêng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi LMHT Việt bắt đầu nhận được sự chú ý nhiều hơn, khả năng MC Mai Dora sẽ càng bùng nổ hơn khi hiện tại, cô vẫn đang là cái tên rất uy tín trong cộng đồng VCS.