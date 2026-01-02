Quế Ngọc Hải và vợ hoa khôi Đại học Vinh dạo này

Mới đây, cựu trung vệ của đội tuyển Việt Nam – Quế Ngọc Hải đã khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên làm quen với bộ môn Pickleball. Tuy nhiên, màn "thử sân" này lại nhận về cái kết đầy hài hước từ chính người vợ của anh.

Trên trang cá nhân, Quế Ngọc Hải vừa đăng tải loạt ảnh check-in tại sân Pickleball cùng bà xã Dương Thùy Phương. Trong trang phục thể thao năng động, nam cầu thủ gốc Nghệ An tỏ ra khá hào hứng với bộ môn đang "làm mưa làm gió" trong giới thể thao thời gian gần đây.

Khác với hình ảnh quyết liệt, mạnh mẽ trên sân cỏ, "Hải Quế" trên sân Pickleball có phần lúng túng hơn khi đối đầu với những trái bóng nhựa. Anh hóm hỉnh tự nhận mình là "học sinh mới tinh" và đang được kèm cặp bởi một "huấn luyện viên" đặc biệt.

Quế Ngọc Hải cùng vợ chơi pickleball (Ảnh: FBNV)

Màn đánh giá "phũ phàng" từ nóc nhà

Tâm điểm của bài đăng nằm ở dòng trạng thái đầy tính tự trào của nam trung vệ. Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Được cô giáo Dương Thùy Phương đánh giá có năng khiếu nên làm cầu thủ bóng đá vẫn hợp hơn!".

Lời nhận xét "phũ phàng" nhưng đầy ngọt ngào từ bà xã Thùy Phương khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Có vẻ như dù sở hữu tư duy chiến thuật và khả năng đọc tình huống xuất sắc trên sân bóng 11 người, nhưng khi chuyển sang diện tích sân hẹp và đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay như Pickleball, Quế Ngọc Hải vẫn cần thêm rất nhiều thời gian để làm quen với bộ môn này.

Vợ chồng Quế Ngọc Hải - Thùy Phương không phải là những cái tên duy nhất trong giới cầu thủ bị cuốn hút bởi Pickleball. Trước đó, những cặp đôi như Quang Hải – Chu Thanh Huyền hay Văn Quyết - Huyền Mi... cũng đã nhiều lần khoe ảnh "đổ mồ hôi" trên sân tập này.

Việc các cầu thủ lựa chọn Pickleball không chỉ để duy trì thể lực, rèn luyện phản xạ trong thời gian nghỉ giữa các giải đấu, mà còn là cách để gắn kết tình cảm gia đình. Với tính chất dễ chơi, ít va chạm nhưng vẫn đảm bảo tính vận động, bộ môn này đang trở thành lựa chọn giải trí hàng đầu của các ngôi sao sân cỏ sau những giờ tập luyện căng thẳng.

Ngọc Hải vẫn còn vụng về trên sân pickleball (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống viên mãn của Quế Ngọc Hải

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng, Quế Ngọc Hải còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Dương Thùy Phương – cựu Hoa khôi Đại học Vinh. Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ một "tiếng sét ái tình" tại cuộc thi sắc đẹp năm 2014, nơi nam trung vệ đã phải kiên trì theo đuổi suốt 2 năm và trải qua 3 lần bị từ chối mới nhận được cái gật đầu của người đẹp. Sau đám cưới ngọt ngào vào đầu năm 2018, Thùy Phương trở thành hậu phương vững chắc, vừa đảm đương kinh doanh vừa chăm lo cho tổ ấm để chồng yên tâm chinh chiến.

Tổ ấm viên mãn của Quế Ngọc Hải (Ảnh: FBNV)

Đến nay, gia đình nhỏ của "Hải Quế" đã có ba thiên thần đáng yêu là Sunny, Kem và thành viên mới nhất là bé Fen (sinh đầu năm 2025). Không chỉ là một ngôi sao trên sân bóng, ngoài đời Quế Ngọc Hải còn là một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu và một người chồng tâm lý, luôn dành thời gian cho gia đình. Với sự gắn kết bền chặt và hình ảnh gần gũi, không drama, tổ ấm của Quế Ngọc Hải - Thùy Phương đã vinh dự được tuyên dương là một trong những "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2025.