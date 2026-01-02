Tình hình mới nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á giữa "bão" chấn thương

Sáng ngày 02/01/2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức rời Qatar để di chuyển sang Jeddah, Ả Rập Xê Út. Đây là bước đi cuối cùng trong quá trình chuẩn bị để bước vào tranh tài tại đấu trường lớn nhất châu lục dành cho lứa tuổi U23.

Sau chuyến bay kéo dài khoảng 2 tiếng từ Doha (Qatar), thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có mặt tại thành phố Jeddah vào lúc 12h30 cùng ngày. Ngay khi đặt chân đến Ả Rập Xê Út, đội tuyển nhận được sự đón tiếp chu đáo và nhanh chóng di chuyển về khách sạn lưu trú chỉ mất khoảng 20 phút.

U23 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út (Ảnh: VFF)

Trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu quan trọng với U23 Syria vào ngày 30/12/2025 tại Qatar. Dù kết quả là một trận thua sát nút 1-2, nhưng đây là bài kiểm tra quý giá để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng vị trí và tinh chỉnh lối chơi.

Về tình hình nhân sự, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chấn thương vẫn đang được BHL và đội ngũ y tế theo dõi. Sự bổ sung kịp thời của thủ môn Phạm Đình Hải thay cho Nguyễn Tân chấn thương vai cùng tinh thần quyết tâm từ các trụ cột đang cho thấy một tập thể U23 Việt Nam giàu sức chiến đấu và khát khao khẳng định mình.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A với sự góp mặt của đội chủ nhà và các đối thủ Tây Á. Lịch thi đấu cụ thể như sau:

18h30 ngày 6/1/2026: U23 Việt Nam - U23 Jordan

21h00 ngày 9/1/2026: U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan

23h30 ngày 12/1/2026: U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia