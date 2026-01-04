Dâu cả nhà Beckham "xát muối vào lòng" David và Victoria, nói biết ơn chồng sau màn "cắt đứt quan hệ" với bố mẹ đẻ

Mới đây, Nicola Peltz - con dâu cả nhà Beckham - bất ngờ có động thái khiến dư luận không thể làm ngơ giữa sóng gió gia tộc. Trên Instagram, nữ diễn viên kiêm ái nữ tỷ phú công khai bày tỏ sự biết ơn dành cho chồng - Brooklyn Beckham, đồng thời khoe loạt khoảnh khắc đón Năm Mới ngọt ngào bên "những con người tuyệt vời" mà cô lựa chọn ở cạnh.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Nicola và Brooklyn xuất hiện vô cùng tình tứ tại Florida vào thời điểm hoàng hôn. Không gian ngoài trời với hàng cọ, bầu trời cam pastel tạo nên vibe thư giãn, bình yên. Brooklyn đội mũ lưỡi trai màu be, mặc áo phông đen giản dị, vòng tay ôm chặt vợ. Nicola thì mỉm cười nhẹ nhàng trong áo len màu kem, quần jeans, tay cầm ly cà phê đá - một khung hình đúng chuẩn "vợ chồng son" không vướng bận thị phi.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola cực tình cảm giữa lúc "cắt đứt" quan hệ với gia đình Beckham (Ảnh: IGNV)

Đáng chú ý, Nicola không chỉ tag chồng mà còn gọi tên anh trai Bradley, bạn gái của anh cùng một nhóm bạn thân thiết. Một bức ảnh khác cho thấy cô đứng cạnh Brooklyn và Bradley, như một cách nhấn mạnh vòng tròn quan hệ mà cô ưu tiên ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Nicola cũng đã tắt bình luận trên các bài đăng gần đây - động thái quen thuộc mỗi khi gia đình Beckham lại bị đặt lên bàn cân dư luận.

Động thái này xuất hiện đúng lúc truyền thông quốc tế đưa tin Brooklyn được cho là đã tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với cha mẹ - David Beckham và Victoria Beckham sau nhiều tháng căng thẳng. Cặp bố mẹ quyền lực của làng thời trang - bóng đá được cho là đã bị con trai cả chặn Instagram, trong khi đôi bên liên tục đón những kỳ lễ quan trọng… mỗi người một nơi.

Cụ thể, đêm Giao thừa, gia đình Beckham quây quần tại nhà riêng ở Cotswolds, còn Brooklyn và Nicola lại tiệc tùng ở Nam Florida, cùng nhau xem rapper 50 Cent biểu diễn tại club E11EVEN Miami. Cặp đôi xuất hiện vô tư, thân mật, không hề cho thấy dấu hiệu buồn bã hay day dứt vì những rạn nứt gia đình đang được nhắc đến.

Vợ chồng David Beckham - Victoria đau khổ khi con trai cả ngày càng xa cách (Ảnh: TGB Raw)

Trong khi đó, David Beckham vẫn đăng tải loạt ảnh gia đình mang tính hoài niệm, thậm chí chia sẻ lại hình ảnh Brooklyn thời niên thiếu kèm lời nhắn: "I love you all so much" (Bố yêu tất cả các con rất nhiều). Victoria Beckham cũng nhanh chóng thả biểu tượng trái tim. Tuy nhiên, theo nguồn tin, những động thái này chưa đủ để hàn gắn mối quan hệ đang nguội lạnh.

Một nguồn thân cận tiết lộ với The Mirror: "Dù mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ đã kết thúc, cậu ấy vẫn rất quý ông bà. Tình yêu dành cho họ chưa bao giờ thay đổi". Nguồn tin khác nhấn mạnh David và Victoria chưa từng có ý định bỏ cuộc: "Họ sẽ không bao giờ từ bỏ việc cố gắng hòa giải với con trai. Anh ấy mãi là con của họ, và họ luôn sống trong hy vọng".

Giữa những thông tin trái chiều ấy, bài đăng "cảm ơn" của Nicola Peltz dành cho Brooklyn vô tình bị soi như một lời khẳng định lập trường: ưu tiên chồng và vòng tròn thân thiết do chính cô lựa chọn. Dù không nhắc trực tiếp đến gia đình Beckham, nhưng trong bối cảnh hiện tại, động thái này vẫn đủ khiến cư dân mạng tiếp tục đặt dấu hỏi lớn về tương lai mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ ruột - một câu chuyện chưa biết khi nào mới có hồi kết.