Con cả tuyên bố cắt đứt quan hệ với David Beckham và Victoria, nàng dâu phải khoá bình luận vì "bão" chỉ trích

Những ngày đầu năm 2026 của gia đình Beckham tiếp tục phủ bóng mây u ám khi Brooklyn Beckham được cho là đã "tuyên bố ngầm" mối quan hệ với bố mẹ ruột đã khép lại, giữa lúc David Beckham không ngừng gửi tín hiệu hàn gắn công khai.

Trong khi cựu danh thủ Anh đăng tải loạt ảnh gia đình đầy cảm xúc tại biệt thự 12 triệu bảng ở Cotswolds, thì con trai cả 26 tuổi của ông lại xuất hiện tại CLB đêm siêu sang E11EVEN (Florida), tay trong tay vợ là Nicola Peltz, hòa mình vào không khí tiệc tùng cuồng nhiệt cùng rapper 50 Cent trong đêm Giao thừa.

Một bên là "nhánh ô liu" của David Beckham…

Trên Instagram, David Beckham khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào khi chia sẻ hình ảnh Brooklyn thời niên thiếu, kèm lời nhắn giản dị nhưng đầy yêu thương: "I love you all so much" (Bố yêu con rất nhiều) và "Các con là cuộc sống của bố". Victoria Beckham cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng này với biểu tượng trái tim, như một động thái ngầm thể hiện mong muốn hàn gắn gia đình.

Lời yêu thương David Beckham gửi tới con trai cả đang xa cách gia đình (Ảnh: IGNV)

Dù đau lòng, vợ chồng Beckham vẫn tổ chức tiệc năm mới hoành tráng cùng bạn bè thân thiết, trong đó có các con Romeo, Cruz và Harper. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Brooklyn tiếp tục là khoảng trống không thể lấp đầy, nhất là khi anh cũng không xuất hiện trong bài đăng tổng kết năm 2025 gồm 20 khoảnh khắc đáng nhớ mà David đăng tải.

…Một bên là Brooklyn - Nicola: tiệc tùng, khóa bình luận và "làm ngơ" dư luận

Trái lại, Brooklyn và Nicola Peltz lại cho thấy hình ảnh đoàn kết tuyệt đối, không mảy may bận tâm đến sóng gió gia đình. Cặp đôi thoải mái hát hò, nhảy múa, trao nhau những cử chỉ tình cảm nồng nhiệt giữa không gian tiệc xa hoa ở Florida.

Brooklyn cùng vợ quẩy tưng bừng, phớt lờ lời hoà giải từ bố mẹ đẻ (Ảnh: IGNV)

Đáng chú ý, Nicola còn đăng ảnh cận mặt khoe nụ cười rạng rỡ với diện mạo bị nghi "nâng cấp" nhan sắc: răng veneer mới, môi đầy đặn hơn. Loạt ảnh nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội, buộc nữ diễn viên phải tắt bình luận Instagram sau khi hứng chịu hàng loạt lời chỉ trích cho rằng cô "lạnh lùng", "kiểm soát" và là nguyên nhân khiến Brooklyn xa cách gia đình ruột thịt.

Không ít netizen thẳng thắn để lại lời nhắn: "Hãy bảo chồng bạn gọi điện cho bố mẹ anh ấy. Cuộc sống quá ngắn", "Gia đình Beckham không đáng bị đối xử như vậy", "Nghiệp luôn có cách sắp xếp mọi thứ"...

"Mối quan hệ với bố mẹ đã kết thúc" - nhưng chưa phải với tất cả?

Theo truyền thông Anh, Brooklyn được cho là đã chặn toàn bộ gia đình trên mạng xã hội, bao gồm cả bố mẹ và các em - điều sau đó được Cruz Beckham xác nhận công khai. Tuy nhiên, anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với ông bà nội ngoại.

"Mặc dù mối quan hệ với cha mẹ đã kết thúc, Brooklyn vẫn rất yêu quý ông bà. Điều đó chưa bao giờ thay đổi", nguồn tin chia sẻ.

Trong kỳ nghỉ lễ, cả mẹ của David lẫn mẹ Victoria đều chủ động liên lạc với Brooklyn sau khi anh vắng mặt ở hàng loạt sự kiện gia đình quan trọng: sinh nhật 50 tuổi của David, lễ phong tước hiệp sĩ, Giáng sinh và nhiều dịp tụ họp khác trong năm 2025.

Cậu cả nhà Beckham vẫn vô cùng yêu quý ông bà nội ngoại (Ảnh: IGNV)

Dù trải qua một năm viên mãn về sự nghiệp và danh hiệu, David Beckham được cho là vẫn không thể trọn vẹn niềm vui khi rạn nứt với con trai cả ngày càng sâu. Tuy vậy, những người thân cận khẳng định vợ chồng Beckham sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng hòa giải.

"Brooklyn mãi mãi là con trai họ. Và họ sẽ không ngừng công khai thể hiện tình yêu dành cho anh ấy".

Drama nhà Beckham vì thế vẫn chưa có hồi kết, và mỗi động thái của Brooklyn - Nicola hay David đều tiếp tục trở thành tâm điểm soi xét của dư luận toàn cầu.

Theo Mail Online.