Có một điều không thể chê Louis Phạm, đó là xinh!

Rời bỏ sàn đấu chuyên nghiệp vào đầu năm 2024 Phạm Như Phương (Louis Phạm) nhanh chóng chuyển mình trở thành một Influencer có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng số. Tuy nhiên, hành trình này không trải đầy hoa hồng khi cô liên tục vướng vào những tranh cãi về lối sống và phát ngôn.

Sau một thời gian đối mặt với "bão" dư luận, Louis Phạm của hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô bắt đầu xuất hiện với hình ảnh điềm đạm hơn, tập trung vào việc rèn luyện các bộ môn nghệ thuật mới như dancesport và múa đương đại, đồng thời không ngần ngại công khai việc can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình.

Louis Phạm ngày càng xinh đẹp

Cô nàng dù không cao nhưng vóc dáng cực nuột nà

Louis sở hữu gương mặt xinh xắn, ngoại hình cực sexy

Cô nàng còn có chuyện tình gây chú ý với một chàng trai gốc Việt. Cặp đôi từng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc ngọt ngào "như phim ngôn tình". Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, thông tin cặp đôi chính thức chia tay sau hơn 2 năm gắn bó đã gây xôn xao. Lý do được đưa ra là rào cản địa lý (yêu xa) và những định hướng cá nhân khác biệt. Tưởng chừng mối tình này đã đi đến hồi kết, nhưng chỉ 7 tháng sau, Louis Phạm đã gây bất ngờ khi xác nhận tái hợp với Paul Lê. Dịp cuối năm, cô nàng cũng đã bay sang Mỹ để đoàn tụ với bạn trai. Trên trang cá nhân Louis Phạm vui vẻ khoe loạt ảnh đi chơi cùng nửa kia cực hạnh phúc.

Cô nàng hạnh phúc bên bạn trai hơn 1 tuổi

Ảnh: FBNV