Cận cảnh căn hộ hơn chục tỷ sang - xịn mới tậu của "Quả bóng vàng" Hoàng Đức, sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân

Gần đây, chủ nhân "Quả bóng vàng Việt Nam 2025" - tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức gây sốt MXH khi đăng video thăm thú căn hộ mới hoàn thiện của mình ở Hà Nội, khiến người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi. Ở tuổi 27, tiền vệ sinh năm 1998 đã chính thức "chốt đơn" tổ ấm riêng sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, coi đây như một cột mốc đáng nhớ khép lại năm 2025 đầy nỗ lực.

Qua những khung hình được đăng tải, có thể thấy căn hộ của Hoàng Đức mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Không gian được thiết kế mở với tông màu trắng - xám chủ đạo, kết hợp sàn gỗ tạo cảm giác ấm áp, tinh tế. Nội thất được đầu tư đồng bộ, vừa đủ để thể hiện gu thẩm mỹ gọn gàng, chỉn chu của chủ nhân mà không quá phô trương. Đặc biệt, "trai độc thân" Hoàng Đức chuẩn bị chỉn chu ở phòng bếp, sẵn sàng cho cuộc sống của tổ ấm nhỏ sau khi anh lập gia đình mai này.

Cận cảnh nhà riêng của Hoàng Đức (Ảnh: FBNV)

Căn bếp Hoàng Đức chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân (Ảnh: FBNV)

Phòng ngủ nhà Hoàng Đức (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, căn hộ nằm trong khu đô thị cao cấp ở khu vực Mỹ Đình, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng ra sân vận động quốc gia - nơi gắn liền với nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoàng Đức. Chính chi tiết này cũng khiến người hâm mộ thích thú, bởi với nam cầu thủ, đây không chỉ là nơi để ở mà còn mang nhiều ý nghĩa tinh thần.

Theo chia sẻ, Hoàng Đức xem việc có nhà riêng là một trong những mục tiêu lớn của bản thân và cảm thấy hài lòng khi đã hoàn thành được điều đó trước thềm năm mới. Căn hộ được cho là có giá trị hơn chục tỷ, là thành quả xứng đáng sau nhiều năm Hoàng Đức bền bỉ cống hiến trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia.