Lộ diện "kẻ giấu mặt" đánh thuê cho hotgirl eSports Thái Lan trong vụ gian lận chấn động SEA Games

Trong trận đấu diễn ra vào ngày 15/12/2025 tại SEA Games 33, cộng đồng Liên Quân Mobile khu vực đã một phen rúng động trước vụ gian lận thi đấu của tuyển thủ Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl) thuộc đội tuyển nữ Thái Lan.

Dù ngồi trước máy thi đấu dưới sự giám sát của trọng tài, Tokyogurl thực tế đã sử dụng phần mềm bên thứ ba để cho phép một người khác đăng nhập và điều khiển nhân vật từ xa. Tuy nhiên, một kịch bản "không tưởng" đã xảy ra: Dù có sự trợ giúp từ bên ngoài, đội tuyển nữ Thái Lan vẫn phải nhận thất bại trước lối chơi xuất sắc và kiên cường của đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau nhiều ngày im lặng trước sức ép dư luận, vào ngày 2/1/2026, Cheerio – một game thủ chuyên nghiệp có tiếng trong làng Liên Quân Mobile Thái Lan đã chính thức đăng tải video thừa nhận mình là người "đánh thuê" cho Tokyogurl trong trận đấu đó.

Games thủ nam Cheerio đánh hộ cho nữ tuyển thủ Thái Lan ở SEA Games 33 (Ảnh: Catdumb)

Cheerio chia sẻ trong sự hối hận: "Xin chào, tôi là Cheerio. Tôi muốn lên tiếng làm rõ về những vấn đề đã xảy ra trong thời gian SEA Games 33 và các giải đấu khác, nơi mọi người nghi ngờ có việc đấu thay trong nhiều trận đấu. Tôi xin thừa nhận rằng điều đó là sự thật, đúng như những gì báo chí đã đưa tin.

Tôi đã có thời gian suy nghĩ, cảm thấy hối hận với những việc mình đã làm và muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới xã hội. Tôi nhận lỗi về những gì đã xảy ra và xin chấp nhận mọi lời chỉ trích cũng như hậu quả kéo theo, không có bất kỳ lời biện minh nào. Tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi hành động ích kỷ của mình. Tôi xin lỗi toàn thể người Thái vì đã mang lại sự xấu hổ cho đất nước", game thủ Cheerio gửi lời xin lỗi.

Lý do Cheerio đưa ra cho việc giữ im lặng suốt thời gian qua là do làn sóng chỉ trích quá dữ dội khiến anh hoảng loạn và không biết phải đối mặt như thế nào. Trong khi đó, Naphat Warasin đến thời điểm này vẫn chưa có bất kỳ động thái chính thức nào.

Nữ tuyển thủ Thái Lan gian lận tại SEA Games 33 (Ảnh chụp màn hình)

Vụ việc không chỉ dừng lại ở một lời xin lỗi. Trước đó, Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan đã cung cấp những bằng chứng đanh thép về việc sai lệch địa chỉ IP đăng nhập. Hệ quả kéo theo là vô cùng nặng nề. Theo đó, Naphat Warasin chính thức bị CLB chủ quan cắt hợp đồng và bị cấm thi đấu trọn đời tại tất cả các giải đấu chuyên nghiệp.

Điểm sáng lớn nhất sau vụ bê bối này chính là sự công nhận dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng của họ trước một đối thủ dùng "chiêu trò" (thậm chí là nhờ nam tuyển thủ chuyên nghiệp đánh hộ) đã chứng minh trình độ, bản lĩnh và tâm lý thép của các cô gái vàng Esports Việt Nam.