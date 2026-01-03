Trùng hợp rợn người: Võ sĩ triệu phú thoát chết vì đổi chỗ ngồi chỉ vài phút trước tai nạn, người thế chỗ tử vong

Một sự trùng hợp định mệnh đến rợn người vừa được hé lộ xung quanh vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng liên quan đến Anthony Joshua - võ sĩ quyền Anh triệu phú hàng đầu thế giới. Chỉ vài phút trước thảm kịch, Joshua đã đổi chỗ ngồi trên xe, nhờ đó thoát chết trong gang tấc, trong khi hai người bạn thân của anh không may thiệt mạng.

Theo tiết lộ từ Daily Mail, vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi Anthony Joshua cùng nhóm bạn đặt chân tới Nigeria nghỉ lễ. Chiếc SUV chở võ sĩ 36 tuổi đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên một trong những tuyến đường được mệnh danh là "tử thần" tại quốc gia này, khiến hai người bạn thân Sina Ghami và Latif Ayodele tử vong, còn Joshua phải nhập viện cấp cứu.

Điều gây sốc hơn cả là tài xế chở Anthony Joshua được xác định không có bằng lái xe hợp lệ tại thời điểm xảy ra tai nạn. Người này hiện đã bị đưa ra xét xử và nhiều khả năng sẽ bị cảnh sát Nigeria truy tố chỉ trong vòng 48 giờ tới.

Võ sĩ triệu phú Anthony Joshua thoát chết trong gang tấc nhờ đổi chỗ trên ô tô chỉ vài phút trước tai nạn (Ảnh: X)

Danh tính tài xế được xác nhận là Adeniyi Mobolaji Kayode (47 tuổi) - người đã làm việc cho Anthony Joshua hơn 3 năm. Tại phiên tòa ở Tòa án Tối cao Sagamu, Kayode phủ nhận mọi cáo buộc, bao gồm cả hành vi lái xe nguy hiểm gây chết người. Xuất hiện trước tòa trong bộ kaftan Hồi giáo màu đen, ông khẳng định mình vô tội và cho rằng phanh xe bị hỏng.

Một chi tiết khiến nhiều người không khỏi lạnh sống lưng: khi chuyến đi bắt đầu từ Lagos, Anthony Joshua ban đầu ngồi ghế trước, cạnh tài xế. Tuy nhiên, Kayode đã yêu cầu anh đổi sang ghế sau vì vóc dáng quá lớn, che khuất tầm nhìn gương chiếu hậu. Sau đó, Latif Ayodele ngồi ghế trước - và chính anh là một trong hai nạn nhân thiệt mạng.

Hai người bạn đi cùng Anthony Joshua tử vong trong vụ tai nan thảm khốc (Ảnh: IGNV)

Luật sư của tài xế, ông Olalekan Abiodun, cho biết: "Thân chủ của tôi khẳng định đây chỉ là một tai nạn. Ông ấy nói phanh xe không hoạt động dù đã cố gắng đạp phanh hết sức. Anthony Joshua đổi chỗ ngồi theo yêu cầu của tài xế vì chắn tầm nhìn".

Kayode được tại ngoại với mức bảo lãnh 5 triệu Naira (khoảng hơn 2.500 bảng Anh), không nhất thiết phải nộp tiền mặt mà có thể thế chấp tài sản. Tuy nhiên, ông vẫn phải đối mặt với 4 cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm: lái xe nguy hiểm gây chết người, lái xe liều lĩnh, thiếu chú ý khi điều khiển phương tiện và lái xe không có bằng hợp lệ. Phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 20/1.

Vụ tai nạn khiến chiếc SUV Lexus nát bét (Ảnh: Federal Road Safety Corps)

Bên ngoài tòa án, vợ của tài xế không giấu nổi sự suy sụp, trong khi con trai ông - Ifeoluwa Adeniyi (19 tuổi) - lên tiếng bênh vực cha: "Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn và xin lỗi vì cái chết của hai nạn nhân. Nhưng bố tôi không phải người lái xe ẩu. Ông ấy tuân thủ tốc độ, phanh xe bất ngờ hỏng và đã cố đánh lái để tránh chiếc xe tải đỗ trái phép bên đường".

Theo lời Ifeoluwa, chiếc xe chỉ còn cách điểm đến vài phút khi tai nạn xảy ra. Nếu không có chiếc xe tải đỗ sai quy định, thảm kịch có thể đã không diễn ra. Hiện tại, thi thể hai người bạn của Anthony Joshua đã được đưa khỏi Nigeria để lo hậu sự. Riêng Joshua - người thoát chết nhờ một quyết định đổi chỗ tưởng chừng rất nhỏ - vẫn chưa lên tiếng chính thức, nhưng câu chuyện này đang khiến dư luận không khỏi rùng mình vì ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.