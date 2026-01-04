Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sau loạt drama

Thời gian gần đây, vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt xoay quanh đời sống hôn nhân của cặp đôi hot nhất làng bóng đá. Từ chuyện Doãn Hải My bị đồn "to tiếng với chồng" cho tới những lời xì xào cho rằng nàng WAG cư xử gắt gỏng với mẹ chồng, tất cả khiến không ít người tò mò về tình trạng thực sự của cặp đôi đình đám này.

Tuy nhiên, thay vì lên tiếng phân trần hay đôi co, Văn Hậu và Hải My chọn cách trả lời âm thầm nhưng đầy thuyết phục. Trên mạng xã hội, cặp đôi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên nhau. Khi thì là video ngồi chung xe, cùng quay trend, ánh mắt trao nhau đầy tình tứ; lúc khác lại là những bức hình gia đình nhỏ quây quần, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Những hình ảnh của cặp đôi khi đi du lịch cùng gia đình càng đủ sức mạnh xoá tan tin đồn thất thiệt lan truyền trên MXH trước đó.

Văn Hậu và Hải My ngọt ngào sau loạt drama lan truyền trên MXH

Đôi trai tài gái sắc vẫn cực kì hạnh phúc

Đặc biệt, những hình ảnh mới nhất cho thấy Đoàn Văn Hậu luôn xuất hiện với vai trò người chồng, người cha cực kỳ tình cảm. Từ cách anh nhìn vợ, ôm con cho đến những khoảnh khắc đời thường giản dị, tất cả đều toát lên sự gắn bó và yên bình. Doãn Hải My cũng giữ phong thái nhẹ nhàng quen thuộc, không phô trương, không phản ứng gay gắt trước tin đồn mà chỉ lặng lẽ chia sẻ niềm vui gia đình.

Chính sự đồng hành đều đặn ấy khiến cư dân mạng tin tưởng vào cặp đôi hơn hẳn những lời đồn đoán vô căn cứ trên MXH. Nhiều người cho rằng nếu thực sự có mâu thuẫn như lời đồn, cặp đôi khó có thể giữ được sự gần gũi, thoải mái trong từng khoảnh khắc như vậy. Thay vì những lời nói, hành động của Văn Hậu và Hải My đã tự lên tiếng.

Sau tất cả, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn đang chứng minh một điều: giữa showbiz và thế giới mạng đầy thị phi, tình cảm bền chặt không cần phải ồn ào thanh minh. Chỉ cần cùng nhau xuất hiện, cùng nhau mỉm cười và tiếp tục cuộc sống riêng một cách bình thản - thế là đủ để dập tắt mọi đồn đoán.

Ảnh: IGNV