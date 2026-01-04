Ngôi sao cầu lông Thái Lan "bóc" sự thật về HCV SEA Games 33 bị bong tróc như "vỏ kẹo socola"

Mới đây, trên trang cá nhân, VĐV cầu lông Ratchanok Intanon người Thái Lan đã đăng tải hình ảnh tấm HCV SEA Games 33 bị bong tróc cùng lời nhận xét:

"Đừng nói với tôi là tấm HCV SEA Games giống như "socola đồng tiền" mà hồi bé vẫn thường ăn nhé".

Ngôi sao cầu lông nổi tiếng chia sẻ hình ảnh chiếc HCV SEA Games bị bong (Ảnh chụp màn hình)

Ratchanok Intanon viết dòng trạng thái đầy tranh cãi, ví von tấm huy chương này không khác gì loại kẹo "socola đồng tiền" dành cho trẻ em, vốn rất dễ tan chảy và bong tróc lớp vỏ giấy bạc. Sự việc này ngay lập tức tạo nên một "cơn bão" trên các diễn đàn thể thao tại xứ sở Chùa Vàng.

Ratchanok Intanon là huyền thoại cầu lông Thái Lan. Cô từng giành 1 chức vô địch đơn nữ thế giới, 1 chức vô địch đơn nữ châu Á và 5 tấm HCV SEA Games. Trên BXH cầu lông đơn nữ thế giới, Ratchanok Intanon hiện đang xếp thứ 7.

Ratchanok Intanon là ngôi sao cầu lông số 1 thế giới (Ảnh: FBNV)



