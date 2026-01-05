Rộ tin hotgirl bóng chuyền Nguyệt Anh sắp cưới "nam thần" điền kinh Quách Công Lịch

Mối tình của hai VĐV hàng đầu Việt Nam được người hâm mộ thích thú.

Sau nhiều năm gắn bó kín tiếng nhưng đầy ngọt ngào, cặp đôi quyền lực của làng thể thao Việt Nam - chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh và ngôi sao điền kinh Quách Công Lịch rộ tin chuẩn bị về chung một nhà vào đầu năm 2026.

Chuyện tình giữa Nguyệt Anh và Quách Công Lịch vốn đã được người hâm mộ "đoán già đoán non" sau những lần chuyền hai Lâm Oanh hé lộ trên livestream. Dù trước đó nam vận động viên điền kinh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên một cô gái giấu mặt, nhưng khán giả vẫn dễ dàng nhận ra vóc dáng quen thuộc của nữ chủ công Binh chủng Thông tin. Phải đến dịp 8/3/2024, cặp đôi mới chính thức công khai tình cảm qua một đoạn video "đu trend" TikTok đầy ngọt ngào, mở đầu cho chuỗi những màn tương tác thú vị trên mạng xã hội sau này.

Nguyệt Anh và Công Lịch công khai hẹn hò từ năm 2024 (Ảnh: TTNV)

Phạm Thị Nguyệt Anh sinh năm 1998 là chủ công trụ cột của CLB Binh chủng Thông tin. Không chỉ mạnh mẽ trên sân đấu với những cú đập sấm sét, Nguyệt Anh ngoài đời còn gây thương nhớ bởi gương mặt thanh tú, cá tính và phong cách thời trang ấn tượng. 

Nhan sắc ngọt ngào của hotgirl bóng chuyền Nguyệt Anh (Ảnh: FBNV)

Quách Công Lịch sinh năm 1993 là một tượng đài của điền kinh Việt Nam. Anh từng khuấy đảo đường chạy Đông Nam Á và châu Á, tiêu biểu là tấm HCV 400m nam tại Grand Prix châu Á 2017.

Quách Công Lịch từng giành rất nhiều huy chương cho thể thao Việt Nam, VĐV này đã giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện (Ảnh: FBNV)

