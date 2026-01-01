Mỹ nữ mặt xinh như búp bê nhưng nhìn cơ bắp thì ai cũng hoảng

Sở hữu gương mặt thanh tú như một thần tượng điện ảnh nhưng lại mang thân hình của một lực sĩ hạng nặng, Jhi Yeon Woo đã trở thành một hiện tượng độc nhất vô nhị, thách thức mọi quy chuẩn về vẻ đẹp nữ tính tại Hàn Quốc.

Gương mặt như búp bê nhưng thể hình gấy sốt của Jhi Yeon Woo (Ảnh: America Pink)

Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của Jhi Yeon Woo trên mạng xã hội đã không ngần ngại khẳng định đây là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa ảnh. Sự đối lập giữa gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ngần với những khối cơ bắp cuồn cuộn, tĩnh mạch nổi rõ trên cánh tay tạo nên một hiệu ứng thị giác cực mạnh. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài "phi thực tế" đó là một hành trình lột xác đầy mồ hôi và nước mắt.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nữ lực sĩ hàng đầu châu Á, nữ VĐV sinh năm 1984 từng là một thiếu nữ gầy gò, yếu ớt và luôn sống trong sự tự ti. Cô tìm đến phòng gym vào năm 2005 không phải để trở thành vận động viên chuyên nghiệp, mà chỉ để thoát khỏi chứng rối loạn lo âu và nỗi sợ hãi khi phải giao tiếp với đám đông.

Sự kiên trì tại phòng tập đã mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Càng tập luyện, Jhi Yeon Woo càng nhận ra đam mê mãnh liệt với việc điêu khắc cơ thể. Năm 2010, cô gây chấn động làng thể hình Hàn Quốc khi giành ngôi vị cao nhất tại giải Korea YMCA.

Loạt ảnh thể hình khiến đàn ông còn nể (Ảnh: America Pink)

Cơ bắp cuồn cuộn của Jhi Yeon Woo (Ảnh: Muscle and fitness)

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2013, khi cô hành quân sang châu Âu và giành chiến thắng tại giải Arnold Classic Europe Physique. Đây là cột mốc lịch sử giúp cô trở thành người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên nhận được tấm thẻ IFBB Pro – chứng chỉ dành cho những lực sĩ chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới.

Hiện nay, ở tuổi ngoài 40, Jhi Yeon Woo không chỉ là một vận động viên mà còn là một biểu tượng truyền cảm hứng cho phụ nữ khắp thế giới về việc tự do theo đuổi đam mê thể hình.