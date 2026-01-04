U23 Việt Nam chỉ nặng trung bình 69,87 kg, nhỏ con nhất U23 châu Á

Theo danh sách đăng ký chính thức của 16 đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi, U23 Việt Nam hiện là đội bóng "mỏng cơm" nhất giải. Cụ thể, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có cân nặng trung bình chỉ 69,87 kg, trở thành đội tuyển duy nhất tại giải đấu có chỉ số này dưới ngưỡng 70 kg.

Trong khi đó, đối thủ cùng khu vực là U23 Thái Lan xếp ngay phía trên với 70,17 kg. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Iran dẫn đầu danh sách "lực lưỡng" với cân nặng trung bình lên tới 76,13 kg, tạo ra sự chênh lệch đáng kể trong các pha va chạm tay đôi.

U23 Việt Nam khá nhỏ con (Ảnh: PH)

Không chỉ về cân nặng, chiều cao cũng là một bất lợi đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Với chỉ số trung bình 1,7648 m, Việt Nam nằm trong nhóm hai đội thấp nhất giải (chỉ nhỉnh hơn Thái Lan với 1,7622 m).

Đáng chú ý, có đến 14/16 đội bóng tham dự giải năm nay sở hữu chiều cao trung bình trên 1,78 m. Khoảng cách này so với những "ngọn tháp" như Iran (1,8296 m) hay Hàn Quốc và Trung Quốc (trên 1,81 m) sẽ là áp lực không nhỏ cho hàng phòng ngự Việt Nam trong các tình huống bóng bổng.

Những "điểm sáng" về hình thể

Dù chỉ số trung bình thấp, danh sách của U23 Việt Nam vẫn ghi nhận những cá nhân có thể hình lý tưởng, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quốc tế như thủ môn Trần Trung Kiên nổi bật với chiều cao 1,91 m; hậu vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m) và các mũi nhọn tấn công như Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc (đều cao 1,80 m).

Sự chênh lệch về thể hình là thực tế mà bóng đá Việt Nam luôn phải đối mặt khi bước ra sân chơi châu lục. Tuy nhiên, dưới thời HLV Kim Sang-sik, người hâm mộ kỳ vọng sự lối chơi kỷ luật sẽ bù đắp cho những thua thiệt về cơ bắp, giúp U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ.