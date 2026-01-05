U23 Việt Nam nhận "hung tin": Bùi Vĩ Hào tái phát chấn thương, nguy cơ lỡ hẹn U23 châu Á

Theo thông tin mới nhất từ U23 Việt Nam, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã gặp phải một chấn thương nghiêm, bị đau đúng ở vị trí. vết mổ cũ. Vĩ Hào đã phải bỏ dở buổi tập giữa chừng với vẻ mặt đau đớn. Kết quả thăm khám sơ bộ từ đội ngũ y tế cho thấy mức độ tổn thương là khá nghiêm trọng, đòi hỏi thời gian nghỉ ngơi dài ngày và có nguy cơ không thể kịp bình phục để thi đấu tại VCK U23 châu Á.

Vĩ Hào chấn thương (Ảnh: VFF)

Việc thiếu vắng Vĩ Hào là một cú sốc lớn đối với kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Bùi Vĩ Hào không chỉ là mẫu trung phong có thể hình lý tưởng mà còn là cái tên giàu kinh nghiệm trên hàng công U23 Việt Nam hiện tại.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi trước đó, tiền đạo Thanh Nhàn cũng đang phải điều trị chấn thương rách bắp. Việc mất đi cùng lúc hai lựa chọn chất lượng là bài toán đau đầu với HLV Kim Sang-sik.

Hiện tại, ban huấn luyện đang cân nhắc các phương án thay thế. Tuy nhiên, do những rào cản về thủ tục visa và thời gian nhập cảnh tại Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ phải "liệu cơm gắp mắm" với những nhân sự hiện có. Trong ông Kim vẫn sẽ giữ lại Thanh Nhàn vì đang dấu hiệu hồi phục tích cực như một phương án dự phòng.