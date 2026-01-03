Văn Toàn đã cáu, nói thẳng mặt Hoà Minzy: "Tôi không phải fan bạn, tôi không vui"

Mới đây, cặp bạn thân 10 năm nổi đình đám giới thể thao và showbiz Việt - Hòa Minzy và Nguyễn Văn Toàn lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả với màn "đấu khẩu" công khai, xoay quanh câu chuyện… nợ nần. Tưởng chỉ là vài dòng trêu đùa quen thuộc giữa đôi bạn thân, ai ngờ câu chuyện lại nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì những câu phản hồi của Văn Toàn quá "gắt".

Cụ thể, khi Hòa Minzy đăng tải bài viết công bố các hạng vé cho fan concert sắp tới, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn liền để lại bình luận đầy hoang mang: "Thế sao trừ nợ 10 củ. Đùa tao à". Câu nói vừa ngơ ngác vừa "bật ngửa" của nam cầu thủ khiến nhiều người tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thực té, khi Hoà Minzy công bố tổ chức fan concert, Văn Toàn đã chia sẻ thông tin như một cách ủng hộ sự nghiệp của cô bạn thân. Hoà Minzy khi ấy đã gợi ý anh chàng mua vé ủng hộ mình. Và số tiền "10 củ" có lẽ nằm trong khoản mua vé fan concert được nhắc tới. Tuy nhiên, Văn Toàn lại không nắm được giá vé thực tế nên mới dẫn đến phản ứng ngỡ ngàng.

Văn Toàn phản ứng "gắt" khi Hoà Minzy lấy việc mua vé ủng hộ fanconcert để... trừ nợ

Ngay lập tức, Hòa Minzy lên tiếng giải thích theo phong cách cợt nhả giữa những người bạn thân như thường. Nữ ca sĩ cho biết fan concert được tổ chức vì đam mê, vì muốn fan vui là chính, tiền bán vé không đặt nặng. Tuy nhiên, cô cũng không quên "tiện tay" nhắc đến khoản nợ giữa hai người, thậm chí còn đùa rằng Văn Toàn nên "trừ thêm giúp tôi 100 nhớ".





Mọi chuyện trở nên "căng" hơn khi Văn Toàn đáp thẳng, không vòng vo: "Đấy là đam mê của bạn, fan bạn vui chứ tôi không phải fan bạn. Tôi không vui".





Câu nói nửa đùa nửa thật của tiền đạo sinh năm 1996 nhanh chóng được chia sẻ lại rầm rộ, bởi đúng chất Văn Toàn: thẳng thắn, hài hước và không hề giấu cảm xúc. Netizen còn thương gọi anh chàng là "chủ nợ khổ nhất thế giới". Trong khi đó, Hòa Minzy cũng tiếp tục giữ phong độ "lầy lội", sẵn sàng công khai trêu chọc cậu bạn thân trước hàng nghìn người theo dõi.

Màn tương tác tưởng chừng "cà khịa" nhưng thực chất lại cho thấy mối quan hệ thân thiết, thoải mái của Hòa Minzy và Nguyễn Văn Toàn.