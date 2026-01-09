Gắt: Cậu cả nhà Beckham cảnh báo bố mẹ - David và Victoria - hãy liên lạc thông qua luật sư giữa drama gia đình

Mối quan hệ tưởng chừng "gia đình kiểu mẫu" của nhà Beckham hóa ra đã rạn nứt nghiêm trọng từ mùa hè năm ngoái. Thậm chí, ở thời điểm căng thẳng nhất, con trai cả Brooklyn Beckham được cho là đã gửi yêu cầu cứng rắn tới bố mẹ ruột: chỉ liên lạc với anh thông qua luật sư.

Theo tiết lộ mới nhất từ báo chí Anh, đã có thư từ pháp lý qua lại giữa hai bên, cụ thể là giữa đội ngũ luật sư của Brooklyn và vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz Beckham - với các luật sư đại diện cho David và Victoria Beckham. Dù không có vụ kiện tụng nào diễn ra và cũng không tồn tại cơ sở pháp lý cụ thể, nhưng bức thư này được xem như một "tuyên bố ranh giới" rõ ràng từ phía Brooklyn.

Con trai cả Brooklyn đã yêu cầu bố mẹ chỉ liên lạc với anh thông qua luật sư của mình (Ảnh: Getty)

Nguồn tin cho biết, Brooklyn không muốn bố mẹ liên lạc trực tiếp, đồng thời cũng không muốn họ nhắc tới anh hay vợ trên mạng xã hội. Một người thân cận tiết lộ: "David được yêu cầu chỉ liên hệ thông qua văn phòng luật sư Schillings. Đó là cách duy nhất để họ giao tiếp với nhau lúc bấy giờ".

Chính động thái "hãy nói chuyện với luật sư của tôi" này được cho là lý do vì sao Brooklyn đã chặn bố mẹ và cả hai em trai Romeo - Cruz trên mạng xã hội ngay trước Giáng sinh. Điều đáng nói là trước đó, gia đình Beckham vẫn thường xuyên xem và thả tim các bài đăng nấu ăn của Brooklyn - hành động tưởng chừng vô hại nhưng lại đi ngược mong muốn "được yên" của vợ chồng trẻ.

Dram gia đình căng tới mức đã có sự trao đổi thư từ pháp lý giữa luật sư của David Beckham - Victora và con trai cả Brooklyn (Ảnh: AFP via Getty)

Nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn được cho là xuất phát từ việc Brooklyn cảm thấy vợ mình - Nicola Peltz - liên tục bị bôi xấu trên truyền thông, với những lời đồn cho rằng anh là "con tin", bị vợ "kiểm soát". Cặp đôi tin rằng các thông tin tiêu cực lan truyền trong mùa hè có liên quan tới phía gia đình Beckham.

Một nguồn tin chia sẻ: "Nicola và Brooklyn thường thức dậy trong tâm trạng lo lắng, không biết đêm qua bố mẹ anh ấy lại đăng gì về họ trên Instagram. Họ chỉ mong được yên ổn". Đến hiện tại, cả Brooklyn lẫn Nicola đều giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào, với mong muốn duy nhất là "sự bình yên".

Mâu thuẫn giữa vợ chồng David Beckham và vợ chồng con trai cả Brooklyn càng căng thẳng sau một loạt những thông tin mà Brooklyn cho là "ác ý" hướng về vợ mình, Nicola Peltz Beckham (Ảnh: IGNV)

Trong lúc căng thẳng, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay - bạn thân của gia đình Beckham - thậm chí còn cố gắng an ủi Victoria bằng câu nói nửa đùa nửa thật: "Bạn chỉ có một cuộc cãi vã gia đình thôi… còn tôi thì có cả một bộ sưu tập!" (ám chỉ hàng loạt mối quan hệ gia đình đổ vỡ trong chính cuộc đời ông).

Nhìn lại quá khứ, Brooklyn và Nicola kết hôn vào tháng 4/2022. Chỉ hai tháng sau, tin đồn rạn nứt gia đình Beckham bắt đầu rộ lên. Nicola được cho là tổn thương khi Victoria từng hứa thiết kế váy cưới nhưng cuối cùng không thực hiện. Chưa dừng lại ở đó, ngay trong ngày cưới, ca sĩ Marc Anthony - bạn của nhà Beckham - lại gây tranh cãi khi công khai gọi Victoria là "người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng" ở lễ cưới.

Gia đình Beckham đã vắng bóng Brooklyn từ hơn 1 năm nay (Ảnh: IGNV)

Dù hai bên từng cố gắng hàn gắn, Brooklyn và Nicola không tham dự tiệc sinh nhật tuổi 50 của David Beckham vào mùa hè năm ngoái. Đến tháng 11, Brooklyn cũng không đăng lời chúc mừng khi bố được phong tước Hiệp sĩ - chi tiết khiến công chúng càng tin rằng mối quan hệ cha con đang "đóng băng".

Hiện tại, theo phía Brooklyn, điều kiện để nối lại quan hệ là một lời xin lỗi đúng nghĩa. Trong khi đó, David và Victoria - dù vẫn đau lòng vì những gì họ cho là "các cuộc tấn công kéo dài vào Victoria" - lại mong muốn gác lại tất cả để tiến về phía trước. Nguồn tin cho hay, nhà Beckham sẵn sàng làm mọi thứ để làm lành với con trai, và những bài đăng trên mạng xã hội trước đây đơn giản chỉ xuất phát từ mong muốn được kết nối lại với anh.

Drama gia đình Beckham vì thế vẫn chưa có hồi kết - và điều duy nhất cả hai bên cùng mong muốn lúc này, có lẽ vẫn là… một ngày thực sự yên bình.