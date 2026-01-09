Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển xinh yêu như búp bê sống, chiếm hết spotlight của bố mẹ kiện tướng dancesport

Mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh gia đình trong chuyến dã ngoại giữa thiên nhiên xanh mát. Ngay lập tức, những khung hình này thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dù bố mẹ đều là những kiện tướng dancesport hàng đầu Việt Nam, quen mặt với ánh đèn sân khấu và hàng loạt giải thưởng danh giá, nhưng nhân vật "chiếm sóng" nhất trong loạt ảnh lại chính là cô con gái út Lisa (tên thật là Thuỳ Linh).

Trong từng khung hình, Lisa gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, hai má hồng hào cùng nụ cười tươi tắn, trong veo. Khoảnh khắc được bố Phan Hiển bế bổng, tung lên cao hay cười đùa đầy thích thú khiến người xem không khỏi tan chảy. Không cần tạo dáng cầu kỳ, cũng chẳng cần trang phục lộng lẫy, Lisa vẫn nổi bật theo cách rất riêng - đúng kiểu "thiên thần nhí bước ra đời thực".

Bé Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển cực dễ thương (Ảnh: FBNV)

Chung khung hình cùng bố mẹ nổi tiếng, Lisa chiếm trọn sự chú ý. Ánh mắt lanh lợi và biểu cảm đáng yêu của cô bé còn khiến Khánh Thi - Phan Hiển trở thành… nhân vật phụ bất đắc dĩ. Nhiều netizen hài hước bình luận: "Bố mẹ là kiện tướng dancesport mà spotlight vẫn thuộc về công chúa", hay "Lisa đúng kiểu sinh ra để làm nhân vật chính", "Xinh yêu quá mức"...

Không ít người cũng nhận xét Lisa thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Từ sống mũi cao, đôi mắt to tròn cho đến nụ cười rạng rỡ đều mang dáng dấp của "gen trội" nhà Khánh Thi - Phan Hiển. Dù còn rất nhỏ, nhưng Lisa đã sớm cho thấy sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Sau khi chào đời, Lisa luôn được bố mẹ - Khánh Thi - Phan Hiển - nâng niu, tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngập tràn yêu thương. Không phô trương hay cầu kỳ, gia đình kiện tướng dancesport chọn cách tận hưởng những giây phút bên nhau bằng những chuyến đi chơi, dã ngoại, hay đơn giản là cùng vui đùa ngoài trời. Chính sự gần gũi ấy càng khiến hình ảnh gia đình nhỏ này nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Có thể nói, khi bố mẹ là những tên tuổi lớn của làng thể thao Việt, Lisa dễ dàng trở thành "ngôi sao" nhí theo cách rất tự nhiên. Với độ đáng yêu hiện tại, nhiều fan còn đùa rằng: chỉ cần Lisa xuất hiện là auto chiếm hết hào quang của cả nhà - và chắc chắn, trong tương lai, cô bé vẫn sẽ là gương mặt được mong chờ mỗi lần Khánh Thi - Phan Hiển khoe ảnh gia đình.

Visual xinh yêu của bé út nhà Khánh Thi - Phan Hiển (Ảnh: FBNV)