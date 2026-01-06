Bạn nhảy của Phan Hiển nói thẳng về Khánh Thi: Chị ấy "xấu" lắm!

Trong làng dancesport Việt, Phan Hiển - Đặng Thu Hương là cặp VĐV đã quá quen mặt với công chúng với những màn trình diễn đỉnh cao trên khắp các đấu trường trong và ngoài nước. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau sự kết hợp ăn ý trên sàn đấu của Phan Hiển với bạn nhảy, lại là một "nguyên tắc bất di bất dịch" được chính nữ kiện tướng chia sẻ thẳng thắn.

"Chị ấy xấu lắm"

Mới đây, trong chương trình The Khang Show, Đặng Thu Hương gây chú ý khi khẳng định rõ ràng về mối quan hệ với Phan Hiển cũng như chia sẻ thật lòng về người chị mà cô vô cùng tôn trọng - Khánh Thi.

Nói về vai trò của Khánh Thi như một HLV, người đứng sau thành công của Phan Hiển và Thu Hương ở đấu trường quốc tế, giành HCĐ lịch sử Show Dance Latin cuối năm 2025 vừa qua, kiện tướng Thu Hương lại dành những lời lẽ chân thật bày tỏ.

"Hôm nay chị không có ở đây, cho em nói xấu chị luôn. Chị ấy xấu lắm. Chị ấy kiêm đủ các vai trò của chúng em luôn, từ người hỗ trợ ý tưởng, chiến lược thi đấu, khâu bếp núc chị cũng làm hết. Chị kiêm nhiệm hết tất cả vai trò. Ốm đau cũng chị. "Hương ơi em mệt à, chị có thuốc đây. Hôm nay em thấy thế nào". Là chuyên gia tâm lý luôn, làm đủ mọi vai trò. Bọn em chả phải làm gì, chỉ có nhảy thôi"...

Phan Hiển - Thu Hương nhảy rất ăn ý trên sân khấu, ngoài đời… gần như không nói chuyện

Thu Hương cho biết, dù từng cùng Phan Hiển thi đấu nhiều năm và giành nhiều giải thương, nhưng ngoài sàn tập và sân khấu, cả hai giữ khoảng cách tuyệt đối. Thậm chí, trong quá trình luyện tập, nếu cần trao đổi, cả hai cũng chỉ giao tiếp bằng những tín hiệu chuyên môn, hạn chế tối đa việc trò chuyện cá nhân.

Kiện tướng Đặng Thu Hương chia sẻ về Khánh Thi và Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Nữ kiện tướng gây ấn tượng với lời khẳng định: "Nếu không có chị Khánh Thi, tôi không bao giờ nhảy với Phan Hiển vì chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau. Trong công việc, nhiều khi tôi không cần nói mà chỉ cần ra hiệu bằng tay là Phan Hiển đã hiểu. Tuy nhiên, tôi và Hiển lại không bao giờ nói chuyện được với nhau".

Thu Hương cũng nói vui: "Không có người chị mở lời thì sao em có cơ hội nhận lời đây. Đọc cái caption tưởng Hương hắt hủi đồng đội".

Lý do thật sự: Tôn trọng Khánh Thi và gia đình Phan Hiển

Theo Thu Hương, việc đặt ra ranh giới rõ ràng là để tránh những ồn ào không đáng có, đặc biệt khi Phan Hiển đã có gia đình và là chồng của Khánh Thi - người vừa là huấn luyện viên, vừa là đàn chị mà cô vô cùng tôn trọng.

Cô thẳng thắn cho biết bản thân không phải người của showbiz mà là vận động viên, nên không muốn vướng vào những câu chuyện bị "đẩy thuyền", ghép đôi trên mạng xã hội. Thu Hương từng nói rõ: "Tôi không thích đọc những bình luận ghép tôi với Phan Hiển".

Khánh Thi là người đứng sau thành công của Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Cô nói: "Trong những video của tôi đăng lên MXH, có người nói rằng chỉ thích Phan Hiển nhảy với Khánh Thi vì nhìn họ tình cảm. Tôi cũng thích nhìn vợ chồng Hiển nhảy chung vì tôi và Hiển không thể nhảy tình cảm được như vậy.

Theo văn hóa của người Á Đông, người đàn ông đã có gia đình rồi thì tôi luôn giữ khoảng cách nhất định. Tôi từng đổ vỡ nên hiểu tâm lý của người phụ nữ. Vậy nên, tôi không muốn có những hành động khiến mọi người hiểu sai".

Phan Hiển cũng từng chia sẻ về vai trò đặc biệt của Khánh Thi

Về phía Phan Hiển, nam kiện tướng chưa từng giấu việc phần lớn thành công của mình gắn liền với Khánh Thi. Anh thừa nhận, chính vợ là người đồng hành, hỗ trợ và đứng sau mọi cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Câu chuyện Phan Hiển - Thu Hương và Khánh Thi vì thế nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, trong một bộ môn đòi hỏi sự gắn kết và thân mật như dancesport, việc các nghệ sĩ - vận động viên giữ được ranh giới rõ ràng và tôn trọng gia đình của nhau là điều không hề dễ, nhưng lại vô cùng đáng trân trọng.