Chế độ cho VĐV tăng gấp 10 lần, giành HCV Olympic nhận thưởng 3,5 tỷ đồng

Theo Nghị định số 349 (thay thế Nghị định 152/2018), mức thưởng dành cho các VĐV đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội quốc tế đã được điều chỉnh tăng mạnh. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào đấu trường Olympic.

Cụ thể, một VĐV giành HCV Olympic sẽ nhận mức thưởng "khủng" là 3,5 tỉ đồng. Nếu kỳ tích này đi kèm với việc phá kỷ lục Olympic, VĐV sẽ được nhận thêm 1,4 tỉ đồng, nâng tổng mức thưởng lên 4,9 tỉ đồng. Các mức thưởng cho HCB và HCĐ cũng lần lượt được ấn định ở con số 2,2 tỉ và 1,4 tỉ đồng.

Đối với hệ thống thể thao người khuyết tật, các VĐV giành HCV tại Paralympic cũng nhận mức đãi ngộ xứng đáng với 2,2 tỉ đồng, và có thể lên tới hơn 3 tỉ đồng nếu thiết lập kỷ lục mới. Ngoài ra, tiền thưởng tại ASIAD, SEA Games và các giải trẻ thế giới cũng đều ghi nhận mức tăng đáng kể.

Ví dụ một VĐV giành 1 HCV, 1 HCB và phá một kỷ lục Olympic như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio de Janeiro 2016 sẽ nhận được tổng cộng 7,1 tỷ đồng theo Nghị định mới.

Mức thưởng cho VĐV giành huy chương Olympic trẻ cũng lần lượt tăng lên 400 triệu đồng, 200 triệu đồng, 100 triệu đồng với HCV, HCB, HCĐ và 100 triệu đồng tiền phá kỷ lục. VĐV giành huy chương Asiad sẽ được thưởng lần lượt 700 triệu đồng, 350 triệu đồng, 175 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ và 175 triệu đồng cho kỷ lục mới.

VĐV giành huy chương SEA Games lần lượt được thưởng 60 triệu đồng, 30 triệu đồng, 25 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ và 25 triệu đồng cho kỷ lục mới.

Tiền lương, thưởng tăng đáng kể cho các VĐV, đặc biệt là HCV tham dự Olympic, ASIAD (Ảnh: PH)

Cải thiện mức lương và chế độ dinh dưỡng "đặc biệt"

Không chỉ dừng lại ở tiền thưởng thành tích, Nghị định 349 còn giải quyết bài toán "cơm áo gạo tiền" hằng ngày để các vận động viên yên tâm cống hiến.

Về thu nhập mức lương của VĐV đội tuyển quốc gia tăng lên 550.000 đồng/ngày (khoảng 14,3 triệu đồng/tháng), tăng hơn gấp đôi so với mức cũ. HLV trưởng đội tuyển quốc gia nhận mức lương 1,1 triệu đồng/ngày (tương đương 28,6 triệu đồng/tháng).

Về dinh dưỡng được nâng lên mức 400.000 đồng/ngày. Đặc biệt, với nhóm VĐV trọng điểm đang chuẩn bị cho các suất dự Olympic hoặc có khả năng tranh chấp HCV ASIAD, mức dinh dưỡng sẽ đạt ngưỡng 800.000 đồng/ngày.

Việc tăng mạnh các mức đãi ngộ ngay đầu năm 2026 được xem là phát súng lệnh, tạo động lực mạnh mẽ cho thể thao Việt Nam trước thềm các chiến dịch lớn như ASIAD 2026 và Olympic 2028.