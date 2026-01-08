Sự trùng hợp đến khó tin: Ông Park Hang-seo đối đầu ông Troussier, cầu thủ bị nhận thẻ đỏ nay là HLV tuyển Việt Nam

Ít ai ngờ rằng, hơn hai thập kỷ trước khi lần lượt ngồi vào chiếc ghế nóng ở bóng đá Việt Nam, các ông Park Hang-seo, Philippe Troussier và Kim Sang-sik đã từng hội ngộ trong một trận cầu đầy kịch tính tại Tokyo. Một người cầm quân, một người tạm quyền và một người nhận thẻ đỏ.

Cuộc hội ngộ định mệnh tại Tokyo

Ngày 20/12/2000, sân vận động Quốc gia Tokyo rung chuyển bởi sức nóng của trận derby Đông Á giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ở băng ghế chỉ đạo của đội chủ nhà Nhật Bản là "Phù thủy trắng" Philippe Troussier. Ông đang ở đỉnh cao quyền lực sau khi giúp "Samurai xanh" đăng quang Asian Cup 2000.

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Hàn Quốc bước vào trận đấu với một gương mặt lạ mà quen ở vị trí HLV tạm quyền Park Hang-seo. Khi đó, HLV trưởng Guus Hiddink vừa được bổ nhiệm nhưng chưa kịp hoàn tất thủ tục, ông Park – với vai trò trợ lý đã được giao trọng trách dẫn dắt đội bóng xứ Kim chi đối đầu với đối thủ truyền kiếp.

Ông Troussier đối đầu ông Park và ông Kim bị thẻ đỏ (Ảnh chụp màn hình)

Tấm thẻ đỏ của cầu thủ Kim Sang-sik

Trong đội hình xuất phát của Hàn Quốc năm ấy, một hậu vệ trẻ 24 tuổi tên là Kim Sang-sik được ông Park tin tưởng trao suất đá chính. Tuy nhiên, trận đấu đã trở thành một kỷ niệm buồn nhưng khó quên đối với cá nhân ông Kim.

Phút 25, trong nỗ lực ngăn cản tiền đạo Atsushi Yanagisawa của Nhật Bản thoát xuống đối mặt thủ môn, Kim Sang-sik đã phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài không ngần ngại rút tấm thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của hậu vệ trẻ này.

Bên ngoài đường biên, ống kính truyền hình ghi lại hình ảnh HLV tạm quyền Park Hang-seo đứng ngồi không yên, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi học trò bị đuổi khỏi sân.Dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian, đội bóng của ông Park vẫn kiên cường cầm hòa 1-1 trước dàn sao của ông Troussier.

Hơn 20 năm sau trận đấu tại Tokyo, dòng thời gian đã đưa cả ba nhân vật này lần lượt cập bến Việt Nam, tạo nên những chương khác biệt cho bóng đá Việt Nam:

Park Hang-seo (2017-2023): Từ vị trợ lý lo lắng cho học trò năm nào, ông trở thành "người cha già" của các cầu thủ tuyển Việt Nam với bảng thành tích vô tiền khoáng hậu: Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018 và hai lần giành HCV SEA Games.

Ông Park Hang-seo thành công với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Báo Chính phủ)

Philippe Troussier (2023-2024): Vị chiến lược gia từng đối đầu với ông Park tại Tokyo đã đến để kế thừa di sản, nhưng sự khác biệt về triết lý đã khiến triều đại của ông khép lại sớm hơn dự kiến.

Ông Troussier chưa có duyên với tuyển Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Kim Sang-sik (2024-nay): "Cầu thủ nhận thẻ đỏ" năm xưa nay đã là người kế nhiệm vị trí của chính đối thủ và người thầy của mình. Ông Kim đang tiếp nối hành trình với những thành công bước đầu, tiêu biểu là chức vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33.

Ông Kim Sang-sik đang đi con đường tiếp nối ông Park (Ảnh: PH)

Sự trùng hợp này không chỉ là một mẩu chuyện thú vị bên lề sân cỏ, mà còn cho thấy sự giao thoa kỳ diệu của bóng đá. Từ một trận đấu tại Nhật Bản vào đầu thiên kỷ mới, định mệnh đã an bài để ba con người này cùng viết nên những trang sử cho bóng đá Việt Nam.