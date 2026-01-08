Lo Khánh Thi ghen, Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương không bao giờ nói chuyện riêng

Là bạn nhảy ăn ý suốt nhiều năm, cùng nhau chinh chiến và mang về hàng loạt huy chương danh giá, thế nhưng ít ai ngờ rằng ngoài sàn tập và sân khấu, bộ đôi kiện tướng dancesports Phan Hiển và Thu Hương gần như… không bao giờ nói chuyện riêng với nhau.

Chia sẻ thẳng thắn trong The Khang Show, kiện tướng Đặng Thu Hương cho biết cô và Phan Hiển luôn giữ khoảng cách tuyệt đối. Ngay cả trong quá trình luyện tập, nếu cần trao đổi, cả hai cũng chỉ giao tiếp bằng những tín hiệu chuyên môn, hạn chế tối đa việc trò chuyện cá nhân.

Nữ kiện tướng gây ấn tượng với lời khẳng định: "Nếu không có chị Khánh Thi, tôi không bao giờ nhảy với Phan Hiển vì chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau. Trong công việc, nhiều khi tôi không cần nói mà chỉ cần ra hiệu bằng tay là Phan Hiển đã hiểu. Tuy nhiên, tôi và Hiển lại không bao giờ nói chuyện được với nhau".

Phan Hiển và Thu Hương không nói chuyện với nhau nếu không có Khánh Thi (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ này nhanh chóng gây chú ý vì quá… thẳng. Tuy nhiên, Thu Hương cũng nói vui để tránh hiểu lầm: "Không có người chị mở lời thì sao em có cơ hội nhận lời đây. Đọc cái caption tưởng Hương hắt hủi đồng đội".

Theo Thu Hương, việc đặt ra ranh giới rõ ràng không phải vì lạnh nhạt hay khó gần, mà xuất phát từ sự tôn trọng dành cho Khánh Thi - vợ của Phan Hiển, đồng thời cũng là huấn luyện viên và đàn chị mà cô vô cùng kính trọng.

Cô thẳng thắn cho biết bản thân không phải người của showbiz mà là vận động viên chuyên nghiệp, nên không muốn vướng vào những câu chuyện bị "đẩy thuyền", ghép đôi trên mạng xã hội. Thu Hương từng nói rõ: "Tôi không thích đọc những bình luận ghép tôi với Phan Hiển".

Khánh Thi luôn đồng hành cùng Phan Hiển - Thu Hương ở mọi đấu trường với vai trò HLV, kiêm người phụ trách công tác hậu cần, chăm lo cho cả hai (Ảnh: FBNV)

Nữ kiện tướng chia sẻ thêm: "Trong những video của tôi đăng lên MXH, có người nói rằng chỉ thích Phan Hiển nhảy với Khánh Thi vì nhìn họ tình cảm. Tôi cũng thích nhìn vợ chồng Hiển nhảy chung vì tôi và Hiển không thể nhảy tình cảm được như vậy.

Theo văn hóa của người Á Đông, người đàn ông đã có gia đình rồi thì tôi luôn giữ khoảng cách nhất định. Tôi từng đổ vỡ nên hiểu tâm lý của người phụ nữ. Vậy nên, tôi không muốn có những hành động khiến mọi người hiểu sai".

Phan Hiển bật cười: "Em đã cố giấu rồi…"

Không chỉ Thu Hương, chính Phan Hiển cũng thành thật chia sẻ câu chuyện hậu trường đầy cảm xúc xoay quanh Khánh Thi. Trong một chương trình, khi MC hỏi vui có phải do Khánh Thi… hay ghen nên mới giữ khoảng cách như vậy không, Phan Hiển chỉ bật cười và nói: "Em đã cố giấu rồi".

Nam kiện tướng tiết lộ thêm rằng phải mất 3-4 năm, Khánh Thi mới thực sự quen với việc nhìn anh nhảy cùng bạn nhảy khác thay vì mình. Thời gian đầu, khi quyết định lùi về sau làm HLV, âm thầm hỗ trợ chồng và chủ động tìm bạn nhảy mới cho Phan Hiển, Khánh Thi thậm chí còn không dám nhìn, nhiều lần tủi thân và xúc động.

Khánh Thi - Phan Hiển đã có nhiều năm gắn bó từ công việc đến cuộc sống hôn nhân (Ảnh: FBNV)

Chính vì vậy, việc Thu Hương luôn giữ ranh giới, không nói chuyện riêng với Phan Hiển, lại càng khiến nhiều người hiểu rõ hơn sự tinh tế và tôn trọng mà cô dành cho cuộc hôn nhân của đàn anh - đàn chị trong làng dancesport Việt.

Một câu chuyện tưởng chừng "lạ", nhưng hóa ra lại là cách ứng xử văn minh, tử tế và đầy thấu hiểu phía sau ánh đèn sân khấu.