Ảnh hiếm visual đời thường sáng bừng của "nam thần" bơi lội Quang Thuấn, body 6 múi, 19 tuổi thăng hàm trung uý QNCN

Kình ngư sinh năm 2006 Nguyễn Quang Thuấn vừa gây ấn tượng tại đấu trường SEA Games với HCV nội dung 400m hỗn hợp, nội dung khắc nghiệt trong bơi lội. Ngoài ra, nam kình ngư còn giành 2 HCĐ ở nội dung khác. Trở lại giải vô địch quốc gia, Quang Thuấn tiếp tục ghi dấu ấn với 4 HCV và giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải. Những thành tích chói sáng giúp Quang Thuấn được thăng hàm trung uý quân nhân chuyên nghiệp.

Quang Thuấn gây ấn tượng với thành tích đáng nể

Sự xuất hiện của nam kình ngư lập tức khiến mạng xã hội xôn xao. Ở tuổi 19, Quang Thuấn sở hữu những đặc điểm hình thể lý tưởng của một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Với chiều cao ấn tượng và bờ vai rộng đặc trưng của dân bơi, Thuấn sở hữu cơ bụng 8 múi săn chắc và sải tay dài.

Quang Thuấn khoe body săn chắc

Bụng 6 múi lộ rõ của nam kình ngư

Trước đó, tại SEA Games 33, khoảnh khắc Thuấn nháy mắt và mỉm cười rạng rỡ sau khi giành HCV đã trở thành "viral" trên TikTok và Facebook, thu hút hàng triệu lượt xem và giúp anh có thêm lượng lớn người hâm mộ nữ.

Quang Thuấn gây sốt khi nháy mắt

Quang Thuấn đời thường xuất hiện với vẻ thư sinh

Khoảnh khắc đời thường vui vẻ của kình ngư 19 tuổi