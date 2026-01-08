Chuyện ít ai biết về Messi, thì ra "huyền thoại" cũng mê lướt Tiktok và "hóng chuyện showbiz"

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh Luzu TV, thủ quân tuyển Argentina đã lần đầu cởi mở chia sẻ về những góc khuất trong cuộc sống gia đình tại Mỹ. Buổi trò chuyện không xoay quanh những bàn thắng hay danh hiệu, mà khắc họa một Messi chân thực hơn bao giờ hết.

Tại Inter Miami hay tuyển Argentina, Messi là người đưa ra các quyết định trên sân. Nhưng tại nhà, "quyền lực tối cao" thuộc về Antonela Roccuzzo. Siêu sao sinh năm 1987 tiết lộ một quy tắc sắt đá của vợ: Tuyệt đối không bóng đá trong nhà.

"Chúng tôi sống cùng bóng đá suốt ngày, nhưng Antonela cực kỳ khó chịu nếu phòng khách biến thành sân vận động mini," Messi cười khổ chia sẻ. Dù ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro luôn chực chờ để đá "ma" hay sút bóng, mọi hoạt động đều phải diễn ra ở sân vườn để đảm bảo sự yên tĩnh và ngăn nắp cho tổ ấm.

Tổ ấm của Messi (Ảnh: IGNV)

Một chi tiết gây bất ngờ cho người hâm mộ chính là tính cách có phần "kỳ quặc" của Messi vì anh ám ảnh với sự sạch sẽ. Anh tiết lộ mình luôn sắp xếp tủ quần áo theo tông màu và chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm sau một cách tỉ mỉ.

Đáng chú ý, Messi thừa nhận chính anh là người đã "thay đổi" vợ mình. Anh dí dỏm kể:

"Ban đầu, Antonela đúng là một thảm họa về sự bừa bộn. Nhưng sau nhiều năm chung sống, giờ cô ấy cũng đã mắc hội chứng ngăn nắp giống tôi".

Trong ba người con, cậu cả Thiago được cho là "bản sao" hoàn hảo nhất của bố ở đặc điểm này, trong khi Mateo và Ciro lại mang nhiều nét phóng khoáng của mẹ.

Chuyện tình của Messi

Nhắc đến Antonela, ánh mắt của Messi vẫn vẹn nguyên sự trìu mến của chàng trai 6 tuổi năm nào tại Rosario. Anh tiết lộ thuở nhỏ, cả hai đã ở trong mối quan hệ "mập mờ" nhưng chưa được phép tiến xa vì tuổi còn quá trẻ.

Dù có khoảng thời gian dài xa cách khi Messi sang Barcelona, sợi dây liên kết giữa họ chưa bao giờ đứt. Messi khẳng định ngay từ khoảnh khắc gặp lại nhau vào năm 20 tuổi, anh đã biết đây là người phụ nữ duy nhất của đời mình. "Tôi hiểu rằng khi đã gặp lại cô ấy, mọi thứ sẽ dừng lại ở đó. Tôi không muốn bỏ lỡ và phải thật sự nghiêm túc," Messi tâm sự về quyết định chung thủy tuyệt đối của mình.

Messi và vợ từng yêu xa trước khi gắn bó (Ảnh: IGNV)

"Tín đồ" của mạng xã hội và tin tức showbiz

Đằng sau sự im lặng thường thấy trên truyền thông, Messi thực tế là một "tín đồ" mạng xã hội chính hiệu. Anh thừa nhận mình thường xuyên lướt TikTok và là khán giả trung thành của các chương trình tin tức showbiz tại quê nhà Argentina như LAM.

Sở thích này được anh thừa hưởng từ mẹ mình. Messi hài hước nói: "Tôi hơi giống mẹ ở khoản này, bà ấy rất cuồng các nghệ sĩ và thích hóng chuyện làng giải trí". Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, hai vợ chồng thường cùng nhau xem phim truyền hình dài tập trên Netflix để tìm kiếm sự thư giãn.

Messi thích lướt MXH (Ảnh: IGNV)

Cuộc phỏng vấn kết thúc với hình ảnh một Messi rất đời thường, thích ở một mình khi quá tải vì tiếng ồn của lũ trẻ, lúng túng khi thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng luôn âm thầm quan tâm vợ bằng những hành động nhỏ nhất. Đó chính là bí mật đằng sau hạnh phúc bền vững của gia đình cầu thủ vĩ đại nhất nhì thế giới.