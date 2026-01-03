Cô gái sexy gây bão mạng khi xuất hiện trong video của Messi là ai?

Messi đã khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải lên trang cá nhân những khoảnh khắc sum vầy ấm áp của gia đình trong đêm Giao thừa tại quê nhà Argentina. Giữa không khí rộn ràng của buổi tiệc, tâm điểm của đoạn clip đổ dồn vào một cô gái trẻ diện váy trắng tinh khôi, tự tin cầm micro thể hiện một ca khúc nổi tiếng. Với phong thái tự nhiên và giọng hát mộc mạc nhưng giàu tình cảm, cô nàng ngay lập tức khiến cộng đồng mạng ráo riết săn tìm danh tính.

Cô gái xuất hiện trong video Messi đăng tải (Ảnh: IGNV)

Theo Marca, nhân vật chính đang "gây sốt" này không ai khác chính là Morena Messi – cháu gái ruột của Messi. Morena (18 tuổi) là con gái của Rodrigo Messi, anh trai thân thiết của siêu sao người Argentina. Xuất hiện trong video trên trang cá nhân của Messi, Morena không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi sự tự tin khi biểu diễn trước mặt người chú nổi tiếng và đông đảo người thân.

Morena Messi sở hữu nhan sắc xinh đẹp (Ảnh: IGNV)

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Morena chiếm trọn "spotlight" trên trang cá nhân của chú mình. Ngược dòng thời gian về 3 năm trước, khi đội tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022, Messi cũng từng chia sẻ khoảnh khắc cháu gái hát trong tiệc sinh nhật tuổi 15. Có vẻ như âm nhạc là niềm đam mê lớn của cô gái trẻ này, dù hiện tại cô vẫn chưa có ý định dấn thân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sức hút từ danh xưng "cháu gái Messi" đã giúp Morena sở hữu một lượng người hâm mộ đáng nể. Tính đến thời điểm hiện tại, tài khoản Instagram cá nhân của cô đã cán mốc hơn 326.000 người theo dõi. Mỗi bài đăng của Morena đều nhận được tương tác lớn, đặc biệt là từ những người yêu mến gia đình Messi.



