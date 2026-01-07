HLV Kim Sang-sik tạo kỷ lục 12 trận toàn thắng, U23 Việt Nam mạnh chưa từng thấy!

Trong trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tối 6/1, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đối thủ mạnh U23 Jordan với tỷ số 2-0. Chiến thắng này không chỉ xóa bỏ "cái dớp" trước các đội bóng Tây Á mà còn giúp HLV Kim Sang-sik thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu cùng bóng đá Việt Nam.

Trước khi bước vào trận đấu tại sân King Abdullah Sports City (Saudi Arabia), U23 Jordan được đánh giá cao hơn hẳn, đội tuyển quốc gia nước này còn giành vé dự World Cup 2026. Thống kê lịch sử cũng đứng về phía đại diện Tây Á khi U23 Việt Nam chưa từng thắng đối thủ này trong 4 lần chạm trán trước đó (hòa 2, thua 2).

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã nhập cuộc với một chiến thuật đầy bản lĩnh. U23 Việt Nam tận dụng tối đa sự hiệu quả trong các tình huống cố định để kết liễu đối thủ. Dù Jordan áp đảo về số lượng pha dứt điểm (21 lần), nhưng sự lỳ lợm của hàng thủ và sự sắc bén của hàng công đã giúp "Những chiến binh sao vàng" giữ sạch lưới, mang về trận thắng đầu tiên trước Jordan ở cấp độ U23.

Lần đầu tiên U23 Việt Nam thắng U23 Jordan (Ảnh: Ted Trần)

"Siêu kỷ lục" 12 trận thắng liên tiếp của HLV Kim Sang-sik

Thắng lợi trước Jordan không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn đánh dấu cột mốc chói lọi trong sự nghiệp dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nối dài chuỗi trận toàn thắng tại các giải chính thức lên con số 12.

Hành trình kỷ lục này được xây dựng vững chắc qua ba đấu trường liên tiếp: U23 Đông Nam Á 2025; SEA Games 33 giành HCV với thành tích toàn thắng; VCK U23 châu Á 2026 khởi đầu hoàn hảo bằng việc đánh bại "cường địch" Jordan.

Đây được xem là kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khẳng định sự ổn định và lối chơi hiện đại mà ông Kim đang áp dụng cho lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

U23 Việt Nam nối dài mạch thắng dưới thời HLV Kim Sang-sik (Ảnh: HĐ)

Tứ kết rộng mở

Với 3 điểm và hiệu số +2, U23 Việt Nam hiện đang tạm dẫn đầu bảng A. Kết quả này mang lại lợi thế cực lớn về tâm lý cũng như điểm số. Theo tính toán, nếu tiếp tục đánh bại U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức giành vé vào vòng tứ kết sớm một vòng đấu.