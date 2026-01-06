Gục ngã trước U23 Việt Nam, HLV U23 Jordan thừa nhận: "Việt Nam quá nhanh và kỹ thuật"

Sau thất bại 0-2 trong ngày ra quân tối 6/1 trước U23 Việt Nam tại U23 châu Á, HLV Omar Nahji của U23 Jordan đã có những chia sẻ thẳng thắn về nguyên nhân trận thua, đồng thời dành sự tôn trọng cho sự tiến bộ của U23 Việt Nam.

"Chúng tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Tôi đã nói rằng họ đã tiến bộ rất nhiều, sở hữu những cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn, có kỹ thuật cá nhân tốt và đủ khả năng tạo nên sự khác biệt trên sân".

Hai bàn thua của U23 Jordan đều đến từ các kịch bản bóng chết (phạt đền và phạt góc). Đây là điều khiến chiến lược gia này cảm thấy tiếc nuối nhất vì đội bóng của ông vốn có sở trường phòng ngự bóng bổng tốt:

"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho các kịch bản chống tình huống cố định, nhưng thực tế trên sân lại không như mong đợi. Sự thật là các cầu thủ đã không giữ được sự tập trung tuyệt đối. Thông thường chúng tôi đá rất tốt ở những pha bóng này, nhưng trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra".

U23 Việt Nam chơi tự tin trước đối thủ (Ảnh: Ted Trần)

Khi được hỏi về khả năng tiến xa của U23 Việt Nam cũng như cơ hội của U23 Jordan, ông Omar Nahji giữ thái độ thận trọng:

"Khó nói trước điều gì. Thắng trận đầu không có nghĩa là sẽ tiến sâu, và thua trận đầu cũng không đồng nghĩa với việc bị loại ngay lập tức. Mọi thứ vẫn còn quá sớm", HLV Jordan nói về U23 Việt Nam.

HLV Omar Nahji của U23 Jordan nói tiếp: "Chúng tôi đang gánh chịu áp lực lớn, nhưng cả đội sẽ cùng nhau vượt qua. Thua trận này rất buồn, nhưng hy vọng đi tiếp vẫn còn. Một kết quả tích cực ở trận đấu tới có thể thay đổi mọi thứ. Chúng tôi buộc phải thắng cả 2 trận còn lại".

Sau cùng, HLV Omar Nahji đã gửi lời chúc mừng đến chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik và khẳng định U23 Jordan sẽ dồn toàn lực để sửa sai trong những lượt trận kế tiếp.