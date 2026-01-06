Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á

Hải Đăng, Ảnh: Ted Trần , Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 20:15 06/01/2026
Đình Bắc và Hiểu Minh lần lượt lập công cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 tối ngày 6/1.

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 1.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan trong khuôn khổ lượt trận ra quân bảng A, VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 18h30 hôm nay, ngày 6/1/2026. Tiền đạo Đình Bắc đã có pha lập công mở tỉ số

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 2.

Phút 11, Trọng tài chính Choi Hyun Jai (Hàn Quốc) đã cho dừng trận đấu để tham khảo tình huống bóng chạm tay cầu thủ Jordan trong vòng cấm sau. U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trên chấm 11m

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 3.

Đình Bắc sút phạt lạnh lùng, hạ gục thủ môn U23 Jordan

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 4.

Trên chấm 11m, Đình Bắc không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U23 Việt Nam

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 5.

Đình Bắc từ SEA Games đến U23 châu Á luôn là cầu thủ được tin tưởng sút phạt đền

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 6.

Niềm vui đến với U23 Việt Nam phút 42

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 7.

Từ quả phạt góc của đội trưởng Văn Khang, trung vệ Hiểu Minh băng vào đệm lòng chính xác tung lưới U23 Jordan lần thứ hai

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 8.

U23 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ngay hiệp 1 trận đấu với U23 Jordan trận mở màn U23 châu Á

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 9.

Đáng nói đây là trận đấu U23 Việt Nam đã chơi chủ động và dẫn trước đối thủ mạnh ở châu Á trong hiệp 1

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 10.

U23 Việt Nam có khởi đầu đầy thuận lợi ở đấu trường châu lục

Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á- Ảnh 11.

U23 Việt Nam đại thắng trong hiệp 1 khi dẫn trước U23 Jordan 2-0

