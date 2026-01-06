Ảnh: Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc, Hiểu Minh "xé lưới" U23 Jordan tại giải U23 châu Á

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan trong khuôn khổ lượt trận ra quân bảng A, VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 18h30 hôm nay, ngày 6/1/2026. Tiền đạo Đình Bắc đã có pha lập công mở tỉ số
Phút 11, Trọng tài chính Choi Hyun Jai (Hàn Quốc) đã cho dừng trận đấu để tham khảo tình huống bóng chạm tay cầu thủ Jordan trong vòng cấm sau. U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trên chấm 11m
Đình Bắc sút phạt lạnh lùng, hạ gục thủ môn U23 Jordan
Trên chấm 11m, Đình Bắc không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U23 Việt Nam
Đình Bắc từ SEA Games đến U23 châu Á luôn là cầu thủ được tin tưởng sút phạt đền
Niềm vui đến với U23 Việt Nam phút 42
Từ quả phạt góc của đội trưởng Văn Khang, trung vệ Hiểu Minh băng vào đệm lòng chính xác tung lưới U23 Jordan lần thứ hai
U23 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ ngay hiệp 1 trận đấu với U23 Jordan trận mở màn U23 châu Á
Đáng nói đây là trận đấu U23 Việt Nam đã chơi chủ động và dẫn trước đối thủ mạnh ở châu Á trong hiệp 1
U23 Việt Nam có khởi đầu đầy thuận lợi ở đấu trường châu lục
U23 Việt Nam đại thắng trong hiệp 1 khi dẫn trước U23 Jordan 2-0