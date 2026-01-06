18h30 tối nay (6/1), U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào VCK U23 châu Á 2026 bằng cuộc chạm trán với U23 Jordan.

Hình ảnh từ phong thay đồ của U23 Việt Nam:

U23 Việt Nam gặp U23 Jordan lúc 18h30 (Ảnh: VFF)

Thông tin trước trận đấu:

Sau những thành công vang dội trong năm 2025 với tấm HCV SEA Games 33 và chức vô địch U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam đang sở hữu một tâm thế vô cùng tự tin. Tuy nhiên, bước vào giải đấu U23 Việt Nam không có được lực lượng tốt nhất khi hàng loạt những trụ cột chấn thương như Thanh Nhàn, Vĩ Hào...

Trong khi đó, đối thủ U23 Jordan đang có phong độ cực cao với chuỗi 11 trận bất bại. Lối chơi của Jordan dựa trên nền tảng thể hình vượt trội và khả năng càn lướt mạnh mẽ ở hai biên. Đặc biệt, những tình huống cố định và không chiến luôn là vũ khí lợi hại mà các cầu thủ Tây Á thường xuyên sử dụng để kết liễu đối thủ.