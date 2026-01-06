Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan lúc 18h30 hôm nay 6/1

Tối nay lúc 18h30 (6/1), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026 bằng cuộc đối với U23 Jordan. Đây được xem là "bài kiểm tra hạng nặng" cho tham vọng đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Thông tin trận đấu: U23 Việt Nam vs U23 Jordan Thời gian: 18h30 hôm nay (6/1/2026) Địa điểm: SVĐ Prince Faisal bin Fahd (Saudi Arabia) Trực tiếp trên: VTV5, TV360, VTVgo.

U23 Việt Nam đá trận mở màn U23 châu Á với U23 Jordan (Ảnh: PH)

Thông tin trước trận đấu

Sau những thành công vang dội tại SEA Games 33, U23 Việt Nam hành quân đến Saudi Arabia với một lực lượng được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Trận mở màn bảng A không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Dù thiếu vắng một vài trụ cột do chấn thương, nhưng sự trở lại kịp thời của các nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự giúp HLV Kim Sang-sik có thêm những phương án nhân sự tối ưu.

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Jordan không phải là cái tên xa lạ. Đại diện Tây Á sở hữu thể hình lý tưởng, lối chơi giàu thể lực và khả năng không chiến cực tốt. Trong những lần đối đầu gần nhất ở cấp độ trẻ, Jordan luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho Việt Nam nhờ khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng.

Nói về trận ra quân gặp U23 Jordan, hậu vệ Lý Đức cho biết BHL đã có sự phân tích kỹ lưỡng. "U23 Jordan là đội bóng có nhiều cầu thủ cao to, chơi bóng dài tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế điểm mạnh của họ và thi đấu với hơn 200% sức lực. Toàn đội mong tiếp tục nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ, cả trực tiếp lẫn từ xa, để có thêm động lực thi đấu", Phạm Lý Đức nhấn mạnh.