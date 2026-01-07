Truyền thông châu Á ngỡ ngàng, ví U23 Việt Nam với Arsenal sau chiến thắng cực ngọt trước U23 Jordan

Chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tối 6/1 không chỉ khiến người hâm mộ trong nước phấn khích mà còn làm truyền thông châu Á phải ngỡ ngàng.

Bước vào trận đấu, U23 Việt Nam không được đánh giá cao bằng đối thủ đến từ Tây Á. Tuy nhiên, những gì thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện trên sân lại hoàn toàn ngược lại. Các cầu thủ áo đỏ chơi chủ động, kỷ luật, tấn công sắc nét và kiểm soát thế trận khiến U23 Jordan gần như không có nhiều cơ hội phản kháng.

Hai bàn thắng lần lượt được ghi do công của Đình Bắc trên chấm phạt đền và Hiểu Minh đã khép lại một trận đấu đầy cảm xúc của U23 Việt Nam. Không chỉ thắng, mà là thắng một cách thuyết phục.

Ngay sau trận đấu, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải dòng trạng thái gây sốt: Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam.

Fanpage của AFC ví U23 Việt Nam với Arsenal sau chiến thắng mở màn đầy thuyết phục trước U23 Jordan

So sánh đầy bất ngờ này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cho thấy màn trình diễn của U23 Việt Nam thực sự vượt ngoài dự đoán của giới chuyên môn. AFC cũng nhấn mạnh khả năng tận dụng tình huống cố định cùng lối chơi gắn kết, hiệu quả của đại diện Đông Nam Á.

Không chỉ AFC, nhiều trang thể thao khu vực cũng bày tỏ sự ngạc nhiên. Truyền thông Đông Nam Á đồng loạt dành lời khen cho bản lĩnh và sự tiến bộ rõ rệt của U23 Việt Nam, đặc biệt khi đối thủ Jordan vốn được xem là "khắc tinh" của các đội bóng trẻ trong khu vực.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng, mà còn giúp U23 Việt Nam gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: đội bóng trẻ của chúng ta không còn là kẻ lót đường, mà sẵn sàng tạo ra bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào tại đấu trường châu lục.

Với màn ra quân quá ấn tượng, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên chuyện tại VCK U23 châu Á 2026.

Trang chủ FIFA đăng bài chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Netizen dành mưa lời khen cho U23 Việt Nam

Ảnh: AFC



