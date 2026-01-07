Viral khoảnh khắc hotboy Đình Bắc ăn táo cực thư giãn khi U23 Việt Nam thắng dễ U23 Jordan

Trận mở màn VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan tối 6/1 khép lại với chiến thắng ngọt ngào 2-0 dành cho Những chiến binh sao vàng. Màn thể hiện bản lĩnh của U23 Việt Nam trước U23 Jordan không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích bởi chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang-sik, mà các tuyển thủ còn "gây bão" mạng xã hội nhờ những khoảnh khắc đáng yêu, đặc biệt là hình ảnh cực kỳ… thư giãn đến từ hot boy Đình Bắc.

Cụ thể, khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0, ống kính truyền hình bất ngờ ghi lại hình ảnh Đình Bắc - hotboy đình đám của U23 Việt Nam - thong thả đứng ngoài đường biên và… ăn táo một cách vô cùng bình thản. Không căng thẳng, không áp lực, nam cầu thủ trẻ còn tỏ ra khá chill, như thể đang thưởng thức một buổi picnic hơn là vừa trải qua một trận đấu quốc tế, gặp đối thủ được đánh giá cao hơn.

Viral khoảnh khắc Đình Bắc ăn táo cực chill sau khi thắng U23 Jordan (Ảnh chụp màn hình)

Khoảnh khắc này ngay lập tức được cư dân mạng "bắt sóng". Hàng loạt fan hài hước bình luận: "Đối thủ yếu quá nên tranh thủ bổ sung vitamin", "Ăn táo cho khỏe để trận sau ghi bàn tiếp" hay "Thắng Jordan nhẹ nhàng như… ăn táo"... Không ít người còn ví Đình Bắc là biểu tượng cho sự tự tin và tinh thần thoải mái của U23 Việt Nam trước đối thủ được đánh giá cao đến từ Tây Á.

Bên cạnh màn ăn táo hot rần rần MXH, Đình Bắc cũng tiếp tục ghi điểm nhờ bàn thắng đẹp mắt giúp U23 Việt Nam dẫn trước ngay ở hiệp 1. Trong một tình huống tranh chấp, cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay, VAR vào cuộc, U23 Việt Nam được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Đình Bắc tự tin tung cú sút cực chuẩn xác, ghi bàn. Tài năng nổi bật, ngoại hình sáng, phong thái điềm tĩnh và sự trưởng thành rõ rệt của Đình Bắc giúp anh nhận được rất nhiều yêu mến từ người hâm mộ. Dù sau đó Đình Bắc bị đau phải rời sân sớm, anh vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ - đúng chuẩn vừa có tài, vừa có visual.

Đình Bắc đau đớn sau đó phải rời sân sớm

Chiến thắng trước U23 Jordan không chỉ giúp U23 Việt Nam khẳng định thực lực, mà còn mang đến những khoảnh khắc giải trí thú vị, trong đó pha ăn táo của Đình Bắc chắc chắn sẽ còn được nhắc lại dài dài trên mạng xã hội.