Dàn nghệ sĩ Táo Quân mê tít pickleball, một gương mặt còn giành luôn chức vô địch

Pickleball đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của dàn nghệ sĩ Táo Quân ngoài đời thực. Từ những "lão làng" như NSND Tự Long đến các gương mặt trẻ như Đỗ Duy Nam, tất cả đều đang bị cuốn vào bộ môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay..

Dẫn đầu trào lưu này phải kể đến NSND Tự Long. Không dừng lại ở việc tập luyện duy trì sức khỏe, "Táo Tự Long" đã tiến thẳng lên con đường thi đấu phong trào. Anh là gương mặt thường trực tại các giải đấu phong trào, gây ấn tượng bởi lối đánh đầy kỹ thuật và tinh thần thi đấu máu lửa. Mới đây, hình ảnh anh cùng ca sĩ Tuấn Hưng đăng quang ngôi vô địch tại một giải đấu nghệ sĩ.

NSND Tự Long còn từng vô địch giải nội dung đôi nam cùng ca sĩ Tuấn Hưng (Ảnh: FBNV)

Tự Long thường xuyên chơi pickleball (Ảnh: FBNV)

NSƯT Quang Thắng dù bận rộn với các dự án phim ảnh cũng không đứng ngoài cuộc. "Táo Kinh tế" được đồng nghiệp nhận xét là có những cú đánh "hiểm hóc" giống hệt cách anh tung hứng trên sân khấu.

NSUT Quang Thắng chơi cực hiểm hóc trên sân (Ảnh: FBNV)

Thế hệ trẻ như Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi hay Dũng Hớn lại coi đây là nơi giải tỏa áp lực. Việc chơi thể thao cùng nhau giúp nhóm nghệ sĩ trẻ duy trì sự gắn kết, từ đó tạo nên sự ăn ý khi phối hợp trong các tiểu phẩm hài.

Sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng đã góp phần không nhỏ trong việc lan tỏa pickleball đến với công chúng. Có thể thấy, pickleball giờ đây không còn là một trào lưu nhất thời, bộ môn này đang khẳng định vị thế là "môn thể thao quốc dân" mới.

Dàn nghệ sĩ Duy Nam, Dũng Hớn cũng thường xuyên xách vợt ra sân (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Duy Nam giao lưu với Quang Dương (Ảnh: FBNV)