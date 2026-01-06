Hiền Hồ tập riêng pickleball với Quang Dương

Thời gian gần đây, Pickleball trở thành môn thể thao "quốc dân" thu hút đông đảo nghệ sĩ Việt tham gia, trong đó Hiền Hồ là một trong những cái tên nhiệt huyết nhất. Đáng chú ý, người trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho nữ ca sĩ chính là Quang Dương – ngôi sao pickleball có trình độ chuyên môn hàng đầu.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Hiền Hồ tỏ ra rất nghiêm túc với việc tập luyện. Dưới sự chỉ dẫn của Quang Dương, nữ ca sĩ nhanh chóng tiến bộ. Hình ảnh một "thần đồng" pickleball kiên nhẫn nhặt bóng và chỉnh sửa từng tư thế đánh cho nữ ca sĩ đã nhanh chóng trở thành gây xôn xao.

Hiền Hồ tập pickleball với Quang Dương (Video: FBNV)

Quang Dương chỉ dạy tận tình cho Hiền Hồ (Ảnh cắt từ video)

Hiền Hồ được khen khi thực hiện kỹ thuật (Ảnh cắt từ video)

Mối quan hệ của cặp đôi càng thêm gây chú ý khi Hiền Hồ đăng tải hình ảnh đi ăn tối riêng cùng Quang Dương và em trai của anh cách đây vài tháng. Khác với vẻ năng động trên sân, nữ ca sĩ xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch.

Cô không ngần ngại gọi chàng vận động viên kém tuổi là "Idol". Động thái này cho thấy sự ngưỡng mộ lớn của Hiền Hồ dành cho tài năng của Quang Dương. Ngược lại, phía nam vận động viên cũng tỏ ra rất thoải mái và thân thiện khi đi cùng đàn chị.