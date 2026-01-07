Nữ thần âm nhạc LMHT Worlds lên xe hoa cùng sếp lớn T1, ảnh cưới gây bão MXH vì visual đẹp xuất sắc!

Đầu năm 2026, cộng đồng LMHT toàn cầu được phen chấn động khi Chrissy Costanza - nữ ca sĩ gắn liền với những bản nhạc huyền thoại của Chung kết Thế giới - chính thức lên xe hoa. Đáng nói hơn, chú rể lại không phải người xa lạ, mà là một "sếp lớn" có liên quan trực tiếp tới T1, đội tuyển LMHT vĩ đại bậc nhất lịch sử.

Chrissy Costanza từ lâu đã được xem là "nữ thần âm nhạc của LMHT Worlds". Cô là giọng ca đứng sau loạt ca khúc bất hủ như Legends Never Die, Phoenix - những bản nhạc mỗi khi vang lên đều khiến fan game nổi da gà. Visual xinh đẹp, khí chất sang chảnh cùng phong thái trình diễn đỉnh cao giúp Chrissy trở thành biểu tượng không thể thiếu của sân khấu Worlds.

Người sánh bước bên Chrissy trong ngày trọng đại là Tucker Roberts, Giám đốc đổi mới sáng tạo của Comcast Spectacor - công ty đồng sở hữu T1 Esports. Dù không phải tuyển thủ hay HLV, nhưng Tucker lại là nhân vật đứng sau nhiều chiến lược phát triển thương hiệu của T1, được xem là một trong những "bộ não quyền lực" của tổ chức này.

Ngay khi tin vui được công bố, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bình luận phấn khích. Nhiều fan không khỏi xuýt xoa: "Đúng kiểu ngôn tình đời thực", "Nữ thần Worlds về làm dâu nhà T1". Đặc biệt, một chi tiết khiến cộng đồng thích thú chính là câu hỏi quen thuộc: "Faker có đi dự đám cưới không?". Dù chưa có xác nhận nào, nhưng viễn cảnh Quỷ Vương Bất Tử xuất hiện trong một đám cưới mang màu sắc LMHT - Worlds khiến fan chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy… phấn khích.

Visual của cặp đôi cũng là điểm khiến dân tình không ngừng bàn tán. Chrissy Costanza vẫn giữ trọn vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút đúng chuẩn "nữ thần Worlds", trong khi chú rể Tucker Roberts lại mang phong thái lịch lãm, đúng chất doanh nhân đứng sau một đế chế Esports hàng đầu.

Không quá lời khi nói rằng, đây là một trong những câu chuyện tình đẹp nhất của làng LMHT những năm gần đây: âm nhạc - Esports - Worlds - T1, tất cả giao nhau trong một cái kết viên mãn khiến fan chỉ biết chúc phúc… và hóng thêm ảnh cưới.

Ảnh: IGNV