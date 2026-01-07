Báo động bóng đá Việt Nam: Chưa đầy 10 ngày, 18 cầu thủ trẻ bị VFF kỷ luật vì tiêu cực

Bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước một hồi chuông cảnh báo lớn về đạo đức nghề nghiệp khi chỉ trong vòng 10 ngày đầu năm 2026, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã liên tiếp ban hành các quyết định kỷ luật nghiêm khắc đối với 18 cầu thủ. Tất cả các trường hợp này đều liên quan đến hành vi "thi đấu không đúng khả năng" tại Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2025-2026.

Chiều nay (6/1/2025), VFF tiếp tục ra thông báo xử phạt 5 cầu thủ đội U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà do "hành vi thi đấu không đúng khả năng tại Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2025/26, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.



5 cầu thủ bị xử lý gồm: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm, Lê Minh Khôi. Các cầu thủ trên bị phạt tiền 2.500.000 đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải đấu do VFF quản lý, tổ chức.



Hàng loạt cầu thủ bị VFF xử phạt (Ảnh: VFF)

Trước đó, từ ngày 26/12/2025 tới nay, VFF đã liên tục đưa ra các án phạt về hành vi thi đấu không đúng khả năng tại giải U19 Quốc gia 2025/26.

Đầu tiên là các cầu thủ đội U19 Bê Tông 26, trong đó Trần Duy Quang, Trương Phú Quý, bị phạt 3.750.000 đồng và cấm thi đấu đến hết giải

Còn Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, Nguyễn Công Thuận bị phạt tiền 2.500.000 đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp.

Đến ngày 31/12/2025, án phạt tiếp tục được đưa ra với Dương Thanh Tú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng, Nguyễn Đại Huệ (U19 Hoài Đức), Đoàn Quốc Huy, Vũ Tuấn Anh (U19 Luxury Hạ Long), Đào Minh Trí (U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà) cũng vì lý do tương tự.