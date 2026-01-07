Vừa được sao cầu lông cầu hôn, hotgirl bắn cung Ánh Nguyệt bất ngờ nhận được đề nghị "bao nuôi", tháng 300 triệu

Đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui sau màn cầu hôn ngọt ngào từ tay vợt cầu lông Lê Đức Phát, hotgirl bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt bất ngờ khiến cư dân mạng chú ý khi chia sẻ một tin nhắn riêng tư mà cô nhận được từ người lạ, thậm chí còn đề cập đến chuyện "bao nuôi" cô.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Ánh Nguyệt chia sẻ ảnh chụp màn hình một tài khoản lạ nhắn tin làm quen với giọng điệu khá nghiêm túc ban đầu. Người này tự giới thiệu đang làm công việc nguy hiểm, thường xuyên đối mặt với áp lực và mong muốn tìm một người để "tâm sự", "đăng ảnh chung" trên mạng xã hội nhằm tạo hình ảnh bạn gái để… "đỡ ảnh hưởng đến công việc".

Chưa dừng lại ở đó, người này còn gây sốc khi thẳng thắn đề nghị chu cấp cho Ánh Nguyệt 300 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo lời hứa mỗi chuyến du lịch sẽ "tính riêng" 150 triệu đồng/lần nếu đối phương đồng ý. Trước lời đề nghị được cho là vừa nhạy cảm vừa thiếu tôn trọng, Ánh Nguyệt không phản hồi trực tiếp mà lựa chọn công khai để cảnh báo, kèm dòng chú thích hài hước nhưng đầy ẩn ý: "Đời cả bao nuôi".

Ánh Nguyệt được Đức Phát cầu hôn mới đây (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi được đăng tải, story của Ánh Nguyệt nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng việc một VĐV nữ nổi tiếng, đã công khai chuyện tình cảm nghiêm túc mà vẫn liên tục nhận được những tin nhắn kiểu này là điều đáng lo ngại. Có người còn khẳng định đây chỉ là chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ trên MXH, cảnh báo Ánh Nguyệt cũng như nhiều bạn trẻ hết sức cảnh giác để bảo vệ bản thân.

Trước đó không lâu, chuyện tình của cung thủ Ánh Nguyệt và tay vợt cầu lông Lê Đức Phát từng khiến cộng đồng thể thao và người hâm mộ bàn tán xôn xao. Cặp đôi nên duyên từ hành trình thi đấu Olympic, cùng là vận động viên chuyên nghiệp luôn đồng hành và ủng hộ nhau trong sự nghiệp.

Tin nhắn từ người lạ gửi cho Ánh Nguyệt, đề nghị "bao nuôi" cô nàng







