"Đột nhập" phòng thay đồ U23 Việt Nam sau chiến thắng U23 Jordan, netizen kì vọng kì tích Thường Châu lặp lại

Không khí náo nức trong phòng thay đồ U23 Việt Nam sau chiến thắng U23 Jordan

Tối 6/1, ĐT U23 Việt Nam khiến người hâm mộ nức lòng với lối chơi pressing tầm cao lấn át, đồng thời phòng ngự cực chặt chẽ trong trận gặp U23 Jordan ở mở màn VCK U23 châu Á 2026. Chiến thắng 2-0 đầy ngọt ngào không chỉ đem đến niềm vui ở tỉ số, mà còn mang đến cho fan bóng đá những kì vọng lớn về một thế hệ vàng, với mà trình diễn bùng nổ mùa giải, thậm chí lặp lại kì tích Á quân vang danh mà U23 Việt Nam từng làm được ở U23 châu Á 2018 ở Thường Châu năm ấy.

Sau trận đấu, các tuyển thủ trở về phòng thay đồ với niềm vui hân hoan. Các chàng trai tay bắt mặt mừng ngồi bên nhau, đầy khí thế sau trận mở màn đẹp như mơ trước đối thủ vốn được đánh giá cao hơn. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã có mặt chúc mừng chiến thắng ngày ra quân của U23 Việt Nam rồi động viên các cầu thủ "cố gắng trận sau, trận sau chúng ta làm được".

Phòng thay đồ rộn rã tiếng cười nói và vỗ tay của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau trận thắng (Ảnh: VFF)

Trên MXH, netizen cũng bàn luận rôm rả về trận đấu của U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Jordan tối nay. Có người còn ví von thế hệ cầu thủ hiện tại đang đem đến cảm xúc bùng nổ không khác gì thế hệ vàng của những Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Trường, Công Phượng... từng làm ở VCK U23 châu Á 2018 gây chấn động.

- Ôi sao tôi lại mơ về Thường Châu 2018 quá

- Có vẻ như đội bạn bị bất ngờ khi đụng độ 1 Văn Khang đẳng cấp hơn ở Sea Games 33. Anh 6 Sang nhiều bài quá mọi người ạ.

- Chạy và ghi bàn quá đẹp lấy bóng lăn xả tuyệt vời

- Quá giỏi, một bộ mặt thật khác của U23 Việt Nam

- Có lẽ nào điểm rơi phong độ của U23 VN mới là ở giải này

- Những mảnh ghép của U23 dần hoàn hảo, tập thể U23 châu Á giờ đây hoang mang trước U23 Việt Nam

ĐT U23 Việt Nam đem đến niềm kì vọng lớn sau chiến thắng mở màn 2-0 trước U23 Jordan (Ảnh: Ted Trần)



