Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai "đánh dấu chủ quyền" với hotboy Lý Đức U23 Việt Nam giữa tin đồn hẹn hò

Tối qua, trận đấu mở màn VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan không chỉ khiến người hâm mộ bóng đá nức lòng bởi cái kết đẹp 2-0 dành cho Những chiến binh sao vàng, mà còn làm hội "fan couple" được phen rộn ràng vì những động thái ngoài sân cỏ. Lý do là bởi bên cạnh diễn biến trên sân, Phí Thanh Thảo - hot girl bắn súng đang vướng tin đồn hẹn hò với Phạm Lý Đức - cũng có màn cổ vũ từ xa cực đáng chú ý.

Dù không có mặt trực tiếp trên khán đài, Phí Thanh Thảo vẫn theo dõi sát sao trận đấu và liên tục đăng tải video lên mạng xã hội. Điều khiến dân tình tinh mắt nhanh chóng nhận ra là trong loạt clip này, cô nàng gần như "đóng khung" mọi khoảnh khắc camera lia tới Phạm Lý Đức - hotboy U23 Việt Nam đang thi đấu đầy tập trung trên sân.

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi và cổ vũ thầm lặng, Phí Thanh Thảo còn khéo léo thể hiện tình cảm bằng những chi tiết nhỏ nhưng đầy ẩn ý. Trên video, cô nàng sử dụng loạt icon đặc trưng mà cả hai thường sử dụng, icon chỉ thẳng vào Lý Đức như một cách "đánh dấu chủ quyền" công khai. Chính những sticker quen thuộc giữa hai người khiến fan càng có thêm cơ sở để tin rằng mối quan hệ này không hề đơn thuần là bạn bè.

Chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, nhưng cách Phí Thanh Thảo công khai cổ vũ, luôn dõi theo từng khoảnh khắc của Lý Đức trên sân cỏ lại khiến cư dân mạng không khỏi "rụng tim". Dưới các bài đăng, đông đảo người hâm mộ để lại bình luận thích thú, nhiệt tình đẩy thuyền và mong chờ một ngày cặp đôi trai tài - gái sắc này chính thức công khai chuyện tình cảm.

Chưa cần lời nói ngọt ngào hay ảnh chụp chung, chỉ vài hành động nhỏ cũng đủ để Phí Thanh Thảo khiến dân tình hiểu rằng: chưa công khai hẹn hò, nhưng tình cảm thì rõ mồn một rồi!