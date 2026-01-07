Tối ngày bị đồn mang bầu, Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải tiết lộ luôn kế hoạch sinh con thứ 2

Thời gian gần đây, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải - liên tục dính nghi vấn đang mang thai lần hai. Nguồn cơn xuất phát từ những khoảnh khắc cô diện trang phục dáng rộng, bị cho là "dìm dáng", rồi ưỡn người bế con, để lộ vòng 2 có phần lùm lùm hơn thường lệ. Trước loạt đồn đoán râm ran, Chu Thanh Huyền không hề lên tiếng phủ nhận hay giải thích dài dòng.

Ngược lại, nàng WAG sinh năm 2000 vẫn thoải mái chia sẻ cuộc sống thường ngày. Trên trang cá nhân, cô đều đặn đăng tải những đoạn video chạy bộ hùng hục, chăm chỉ tập luyện, hay tự tin diện đồ ôm sát khoe vóc dáng gọn gàng, thon thả. Chính những hình ảnh này khiến nhiều người cho rằng tin đồn mang bầu chỉ là hiểu lầm từ góc chụp và trang phục.

Tuy nhiên, tối cùng ngày bị réo tên vì nghi vấn "có tin vui", Chu Thanh Huyền lại bất ngờ có động thái khiến dân mạng không khỏi chú ý. Cô đăng tải bức ảnh hạnh phúc bên Quang Hải và con trai đầu lòng, kèm dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ khiến fan thả tim rần rần: "2026 thêm 1 baby girl nữa là đẹp lun".

Chu Thanh Huyền xoá tan tin đồn mang bầu với những khoảnh khắc khoe dáng hay trèo cây, chạy bộ đầy năng lượng (Ảnh: TTNV)

Không xác nhận đang mang thai ở thời điểm hiện tại, nhưng việc cởi mở nói về kế hoạch sinh con thứ hai cho thấy vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền đã sẵn sàng cho những dự định tiếp theo trong tương lai gần. Nhiều người còn tinh ý nhận ra, Chu Thanh Huyền không chỉ nhắc đến "baby" mà còn hé lộ mong muốn có thêm một cô công chúa cho gia đình nhỏ.

Bên dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ liên tục để lại bình luận chúc mừng, háo hức chờ ngày gia đình Quang Hải đón thêm thành viên mới. Dù thực hư chuyện mang bầu hiện tại ra sao, có thể thấy Chu Thanh Huyền đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, tinh thần thoải mái và sẵn sàng chia sẻ những dự định riêng theo cách rất nhẹ nhàng, đúng chất của mình.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền là cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá hiện tại (Ảnh: FBNV)



