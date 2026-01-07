Chấm điểm U23 Việt Nam: Đình Bắc tỏa sáng, "người không ai ngờ" mới là xuất sắc nhất!

Trận đấu mở màn VCK U23 châu Á đã khép lại với niềm vui trọn vẹn cho U23 Việt Nam với chiến thắng 2-0 U23 Jordan. Theo hệ thống chấm điểm dữ liệu từ Flashscore, U23 Việt Nam đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi hầu hết các vị trí đều nhận được mức điểm ấn tượng.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Nguyễn Hiểu Minh. Trung vệ sinh năm 2004 đã có một trận đấu cục hay khi được chấm 8,4 điểm – con số cao nhất trên sân. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự với 54 lần chạm bóng, Hiểu Minh còn trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng sau pha dâng cao dứt điểm hiểm hóc. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác 79% (34/43 đường chuyền) cho thấy sự điềm tĩnh lạ thường của cầu thủ này trước áp lực từ phía Jordan.

Số 4 Hiểu Minh, trung vệ ghi bàn thắng thứ 2 cho Việt Nam (Ảnh: Ted Trần)

Xếp ngay sau Hiểu Minh là đội trưởng Khuất Văn Khang 7,5 điểm. Dù không thi đấu trọn vẹn 90 phút, Văn Khang vẫn chứng minh giá trị của một thủ lĩnh khi bao quát cả hành lang cánh, tham gia tới 7 tình huống tranh chấp tay đôi thành công.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc 7,4 điểm tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình. Tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số, đồng thời là hạt nhân trong các đợt phản công nhanh. Anh được đánh giá là cầu nối không thể thay thế giữa hàng tiền vệ và tiền đạo nhờ bản lĩnh trận mạc dày dạn.

Một trong những điểm sáng lớn nhất mà HLV trưởng mang lại là việc trao cơ hội cho Nguyễn Lê Phát. Cầu thủ trẻ nhất đội (sinh năm 2007) đã đáp lại sự tin tưởng bằng 7,3 điểm. Những pha xử lý bóng đẳng cấp và 2 cú dứt điểm táo bạo của Lê Phát đã khiến hàng thủ Jordan có một ngày làm việc vất vả, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng cho bóng đá Việt Nam.

Ở khu vực trung tuyến, bộ đôi Thái Sơn và Nhật Minh cùng nhận mức 7,1 điểm. Đặc biệt là Thái Sơn, dù phải nhận thẻ vàng từ sớm nhưng vẫn duy trì sự bền bỉ với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 89%, giúp U23 Việt Nam kiểm soát tốt khu trung lộ.

Dưới khung gỗ, thủ thành Trung Kiên (7,0 điểm) với 4 pha cứu thua xuất sắc đã bảo toàn mảnh lưới, tạo điểm tựa tâm lý vững chắc cho đồng đội phía trên.