HLV Kim Sang-sik nói gì sau khi U23 Việt Nam nhấn chìm U23 Jordan bằng "đặc sản" bóng chết?

Sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U23 Jordan tại ngày ra quân VCK U23 Châu Á 2026 tối ngày 6/1, HLV Kim Sang-sik đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho tinh thần chiến đấu của các học trò, đồng thời hé lộ "bí mật" đằng sau những bàn thắng từ tình huống cố định.

Mở đầu buổi họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu được sự tự hào về ý chí của các cầu thủ Việt Nam khi phải thi đấu dưới điều kiện khắc nghiệt tại Tây Á.

"Đầu tiên, phải nói là thời tiết rất nóng, toàn đội gặp nhiều khó khăn. Vì thế, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ. Ở hiệp 2, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn dưới sức ép từ đối thủ, nhưng các cầu thủ đã chơi kỷ luật để giành được kết quả tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ một lần nữa", ông Kim nhấn mạnh.

Điểm nhấn trong chiến thắng của U23 Việt Nam chính là khả năng tận dụng triệt để các pha bóng chết. Lý giải về điều này, HLV Kim Sang-sik khẳng định đây là thành quả của quá trình chuẩn bị bài bản và lâu dài:

"Như ở SEA Games 33 cũng như trong trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi đã có được bàn thắng nhờ tình huống cố định. Trong các buổi tập, chúng tôi đã thực hiện huấn luyện rất nhiều cho kịch bản này. Nhờ các cầu thủ đã tập trung tối đa từ sân tập lẫn khi vào trận đấu chính thức thì mới có thể ghi bàn hiệu quả như vậy".

HLV Kim sang-sik khẳng định U23 Việt Nam chiến thắng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng (Ảnh: Ted Trần)

Sự ứng biến nhân sự và nỗi lo chấn thương

Dù giành trọn 3 điểm, U23 Việt Nam cũng phải đối mặt với bài toán lực lượng khi một số trụ cột có dấu hiệu quá tải. HLV Kim Sang-sik chia sẻ về tình hình của các học trò:

"Chúng tôi sẽ cần kiểm tra thêm khi toàn đội về khách sạn để biết rõ tình trạng của Xuân Bắc. Về những lượt thay người, cả Phi Hoàng, Văn Khang đều hoạt động chăm chỉ nên đuối sức, vì vậy chúng tôi phải thay trung vệ Đức Anh vào đá hậu vệ trái. Đức Anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Mọi cầu thủ đều thi đấu tốt".

Dù đang nắm lợi thế lớn, HLV Kim Sang-sik tỏ ra vô cùng thận trọng khi được hỏi về mục tiêu đi tiếp. Ông khẳng định toàn đội sẽ giải quyết từng trận đấu một thay vì nghĩ quá xa:

"Trận đấu tiếp theo của chúng tôi là U23 Kyrgyzstan, nên chúng tôi cần phải chuẩn bị, giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất. Sau đó, dựa vào kết quả trận đấu đó chúng tôi mới có mục tiêu cụ thể và sự chuẩn bị tiếp theo cho trận gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia".