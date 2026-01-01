Nữ "quái vật thể hình" sở hữu vòng 3 “dị” nhất thế giới

Sinh ra tại Nga, cái nôi của những "khối cơ thép" trong làng bodybuilding nữ, Mishina gây sốc ngay từ lần đầu xuất hiện trên sàn đấu. Vòng 3 và đùi sau của cô phát triển vượt trội một cách bất thường, nở ngang, dày khối, cơ tách nét rõ ràng.

Vòng 3 và phần đùi phát triển đặc biệt của Valentina Mishina (Ảnh: X)

Khác với những nữ VĐV theo đuổi sự cân đối hay gợi cảm, Valentina Mishina chấp nhận phá vỡ mọi chuẩn mực thẩm mỹ. Khi lên sân khấu, phần mông, đùi của cô thường "nuốt trọn" ánh nhìn, áp đảo hoàn toàn thân trên và tạo nên tỷ lệ cơ thể gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng thể hình quốc tế.

Chính sự "lệch chuẩn" ấy lại biến Mishina thành hiện tượng. Cô được xem là biểu tượng của trường phái thể hình nữ cực đoan, nơi giới hạn hình thể bị đẩy tới mức tối đa, bất chấp mọi quan niệm về nữ tính truyền thống.

Không phải ai cũng thích Valentina Mishina, nhưng không ai có thể làm ngơ. Trong lịch sử thể hình nữ hiện đại, cô vẫn được xếp vào nhóm những VĐV đặc biệt, gây sốc và khó quên nhất thế giới.

Thể hình khác biệt của Valentina Mishina (Ảnh: FBNV)

Valentina Mishina khi biểu diễn hình thể (Ảnh: FBNV)