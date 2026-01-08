Vận động viên quốc gia được nhận bao nhiêu tiền sau quy định mới?

Trong nỗ lực nâng tầm vị thế của thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế, Nghị định số 349/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2/2026 nâng cao về đời sống cho các vận động viên.

Không còn chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ cơ bản, những quy định mới về tiền lương và trợ cấp đã biến suất tập trung đội tuyển quốc gia thành một mục tiêu có giá trị kinh tế cao, giúp các "chiến binh sao vàng" yên tâm cống hiến trọn vẹn cho chuyên môn.

Điểm mấu chốt tạo nên sự đột phá trong chính sách lần này chính là việc phân cấp đãi ngộ gắn liền với mục tiêu thành tích. Cụ thể, trong khi một vận động viên hưởng chế độ thông thường sẽ nhận mức lương 550.000 đồng và 400.000 đồng tiền dinh dưỡng mỗi ngày, thì những nhân tố trọng điểm, những VĐV có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD hay Olympic sẽ được hưởng mức đãi ngộ vượt trội. Với hệ số lương nhân 1,5 và chế độ dinh dưỡng đặc thù lên tới 800.000 đồng/ngày, tổng thu nhập từ ngày công của một vận động viên nhóm này đạt mức 1.625.000 đồng. Tính riêng khoản này, mỗi tháng tập trung cao điểm có thể mang về cho các tuyển thủ hơn 48 triệu đồng.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của quy định mới không chỉ dừng lại ở tiền công tập luyện. Nhằm tôn vinh các nhà vô địch và đảm bảo tính bền vững cho sự nghiệp của họ, chính sách bổ sung khoản trợ cấp trực tiếp 20 triệu đồng mỗi tháng cho những cá nhân giành HCV ASIAD, kéo dài cho đến trước kỳ đại hội tiếp theo. Đồng thời, yếu tố đặc thù giới tính cũng lần đầu tiên được chăm sóc sâu sát hơn thông qua khoản phụ cấp 1,1 triệu đồng mỗi tháng dành riêng cho các nữ tuyển thủ để đảm bảo sức khỏe sinh lý trong môi trường tập luyện khắc nghiệt.

Như võ sĩ Nguyễn Thị Phương của đội tuyển Karate. Nếu nằm trong danh sách chuẩn bị cho ASIAD 20 và được đánh giá có khả năng cạnh tranh huy chương vàng, tổng thu nhập hàng tháng của cô có thể chạm mốc gần 70 triệu đồng (nếu giành HCV ASIAD) bao gồm tiền công, tiền ăn và các khoản trợ cấp cứng. Đây là mức thu nhập chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thể thao thành tích cao tại Việt Nam, chưa tính đến các khoản thưởng nóng hay tiền thực phẩm chức năng bổ sung.

Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Phương, Thu Uyên giành ASIAD 19 (Ảnh: Bùi Lượng)

Việc nâng cao mức đãi ngộ theo Nghị định 349 được xem là lời giải thỏa đáng cho bài toán "đầu tư cho con người". Khi gánh nặng cơm áo không còn là nỗi lo thường trực, các vận động viên sẽ có thêm động lực để vượt qua những giới hạn của bản thân. Đây không chỉ là sự đãi ngộ xứng đáng cho mồ hôi, nước mắt trên sàn tập, mà còn là chiến lược quan trọng để thể thao Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm tại kỳ ASIAD 20 sắp tới và các đấu trường Olympic trong tương lai. Ở kỳ ASIAD gần nhất, thể thao Việt Nam có 3 huy chương vàng, trong đó đội tuyển karate với Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, và Nguyễn Ngọc Trâm được kỳ vọng bảo vệ thành công chức vô địch nội dung đồng đội nữ năm nay.