Hotboy Thanh Nhàn báo tin vui

Sau quãng thời gian phải tập riêng vì chấn thương, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đã chính thức trở lại sân tập cùng U23 Việt Nam .

Chiều ngày 7/1, trong buổi tập chuẩn bị cho lượt trận thứ hai vòng bảng VCK U23 châu Á 2026, sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Nhàn đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Chân sút thuộc biên chế PVF-CAND đã có thể thực hiện các bài tập di chuyển cường độ vừa phải và bắt đầu tìm lại cảm giác bóng sau hơn một tuần điều trị chấn thương rách bắp chân.

Dù hiện tại vẫn đang được đội ngũ y tế theo dõi sát sao và chưa tham gia trọn vẹn các bài tập chiến thuật cùng toàn đội, nhưng việc Thanh Nhàn có thể vận động mạnh là tin vui.

U23 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi giành trọn 3 điểm trước U23 Jordan. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng tiến sâu, HLV Kim Sang-sik rất cần sự phục vụ của một tiền đạo có lối chơi lắt léo và khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén như Thanh Nhàn.

Thanh Nhàn trở lại trong buổi tập của U23 Việt Nam (Ảnh: Ted Trần)

Theo tính toán của ban huấn luyện, nếu quá trình hồi phục tiếp tục tiến triển thuận lợi, Thanh Nhàn có thể được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan vào tối ngày 9/1. Việc thi đấu ít phút ở trận này sẽ giúp anh lấy lại nhịp độ trước khi bước vào "trận chung kết" của bảng đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Đối thủ tiếp theo của chúng ta, U23 Kyrgyzstan, vừa phải nhận thất bại sát nút 0-1 trước Saudi Arabia. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ bước vào trận gặp Việt Nam với tâm thế "không còn gì để mất". Sự trở lại của Thanh Nhàn không chỉ làm dày thêm đội hình mà còn giúp đa dạng hóa các phương án tiếp cận cầu môn đối phương khi đối thủ chủ động chơi áp sát.