Cô gái sở hữu cặp đùi “khỏe nhất hành tinh”, kẹp nát quả dưa hấu khiến làng thể hình choáng váng

Kortney Olson là cái tên đặc biệt trong làng thể hình thế giới, nổi tiếng không chỉ bởi thân hình vạm vỡ mà còn nhờ cặp bắp đùi được xem là mạnh và đồ sộ bậc nhất trong lịch sử thể thao nữ.

Sinh năm 1981 tại Mỹ, Olson từng khiến truyền thông quốc tế choáng váng khi xuất hiện trong chương trình Stan Lee’s Superhumans, nơi các nhà khoa học xác nhận sức mạnh cơ đùi của cô ở mức hiếm thấy. Hình ảnh nữ lực sĩ dễ dàng nghiền nát những quả dưa hấu chỉ bằng lực siết của hai bắp đùi nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, giúp Kortney được gán cho biệt danh “người sở hữu đùi khỏe nhất hành tinh”.

Olson gây choáng váng khi kẹp nát quả dưa hấu (Ảnh: greatestphysiques)

Bắp đùi cực khoẻ của Olson(Ảnh: greatestphysiques)

Cô gái có thể hình đặc biệt (Ảnh: greatestphysiques)

Không dừng lại ở những màn trình diễn gây sốc, Kortney Olson còn là một vận động viên thể hình, lực sĩ và nhà vô địch vật tay, từng giành danh hiệu nữ vô địch vật tay Australia năm 2012. Sở hữu nền tảng sức mạnh vượt trội, phần thân dưới của Olson đặc biệt là đùi và hông trở thành dấu ấn khó trộn lẫn, thách thức mọi chuẩn mực truyền thống về hình thể nữ giới. Ngoài thi đấu, cô còn là doanh nhân, sáng lập thương hiệu thời trang tập luyện dành cho phụ nữ mạnh mẽ, đồng thời là diễn giả truyền cảm hứng với câu chuyện vượt qua giai đoạn nghiện ngập và khủng hoảng tinh thần.