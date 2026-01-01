Cú lột xác gây sốc nhất phòng gym: Từ người đàn ông 130kg nghiện đồ ăn nhanh thành “quái vật thép” thể hình

David Goggins từng là hình ảnh đối lập hoàn toàn với một vận động viên thể hình. Nặng hơn 130kg, nghiện đồ ăn nhanh, làm việc trong môi trường độc hại và mắc nhiều vấn đề sức khỏe, Goggins sống trong tình trạng béo phì, u uất và bị chính bản thân xem là "kẻ thất bại". Không ai nghĩ người đàn ông ấy sau này lại trở thành biểu tượng thép của thể thao thế giới.

Cú lột xác ngoạn mục của Goggins (Ảnh: scpsmag)

Bước ngoặt đến khi Goggins quyết định gia nhập lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Để đủ điều kiện, ông phải giảm hơn 45 kg trong thời gian ngắn – một thử thách gần như không tưởng. Gym trở thành nơi anh tự "đập vỡ" con người cũ. Những buổi tập kéo dài hàng giờ, cường độ cực đoan, kỷ luật sắt đá đã biến thân hình béo phì ngày nào thành một cơ thể khô, săn chắc và đầy sức bền.

Thể hình của Goggins (Ảnh: Talksport)

Không dừng lại ở việc thay đổi ngoại hình, David Goggins còn vươn lên trở thành VĐV thể thao sức bền hàng đầu khi hoàn thành nhiều giải ultramarathon khắc nghiệt, lập kỷ lục thế giới hít xà với hơn 4.000 lần trong 17 giờ, và được xem là một trong những con người có thể lực, tinh thần mạnh mẽ nhất hành tinh.