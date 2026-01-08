HLV Kim Sang-sik nói về hình ảnh ăn táo viral khắp cõi mạng của Đình Bắc: "Tôi không biết cậu ấy đói hay sao..."

Sau chiến thắng trước U23 Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, một chi tiết ngoài lề đã lọt vào ống kính truyền thông và khiến người hâm mộ thích thú khi tiền đạo Đình Bắc – người ghi bàn mở tỷ số đã cầm một quả táo ăn ngon lành ngay khi vừa rời sân. Thậm chí, trong các đoạn video hậu trường tại phòng thay đồ, chân sút này vẫn tiếp tục “nạp năng lượng”.

Giải mã về hình ảnh thú vị này, HLV Kim Sang-sik cười lớn và đùa rằng: “Tôi không rõ Đình Bắc đói quá hay sao mà hiệp hai thấy cậu ấy có vẻ hơi đuối”.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc nhanh chóng giải thích dưới góc độ khoa học thể thao. Do trận đấu diễn ra vào khung giờ khá sớm (15h30 giờ địa phương), toàn đội đã phải dùng bữa chính từ rất sớm để đảm bảo tiêu hóa trước khi ra sân. Vì vậy, việc các cầu thủ cảm thấy xuống sức và cần bổ sung dinh dưỡng ngay lập tức bằng trái cây hay đồ ăn nhẹ sau 90 phút thi đấu cường độ cao là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Đình Bắc gây sốt với khoảnh khắc ăn táo trên sóng truyền hình (Ảnh chụp màn hình)

Điểm 10 cho sự đa năng

Dù trêu đùa học trò về chuyện ăn uống, nhưng khi xét đến khía cạnh chuyên môn, HLV Kim Sang-sik không giấu nổi sự hài lòng đối với tiền đạo này. Ông khẳng định Đình Bắc là nhân tố then chốt trong cách vận hành lối chơi của U23 Việt Nam hiện tại.

“Thành thực mà nói, Đình Bắc đã chơi quá tốt. Trong vai trò tiền đạo, cậu ấy vừa khuấy đảo hàng thủ đối phương, vừa gây áp lực và tích cực hỗ trợ phòng ngự,” ông Kim nhận xét.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng ông vẫn kỳ vọng rất nhiều vào khả năng bùng nổ của Đình Bắc trong các trận đấu tới. Với ông, màn trình diễn trước Jordan mới chỉ là điểm khởi đầu, và Đình Bắc cần duy trì phong độ này để giúp đội tuyển hiện thực hóa mục tiêu giành thêm 3 điểm trước U23 Kyrgyzstan, mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết.

Ở buổi tập này HLV trưởng Kim Sang Sik chủ động điều chỉnh giáo án tập luyện nhằm bảo đảm nền tảng thể lực và sự cân bằng cho toàn đội

Các cầu thủ được chia làm hai nhóm. Nhóm thi đấu trên 60 phút trong trận gặp U23 Jordan chủ yếu tập trung vào các bài hồi phục nhẹ, giúp cơ thể nhanh chóng tái tạo năng lượng

Các cầu thủ tập nhẹ nhàng sau trận đấu ngày 6/1

U23 Việt Nam trở lại sân tập

Nhóm còn lại tiếp tục duy trì cường độ vận động, kết hợp rèn luyện thể lực và bổ sung các nội dung chiến thuật theo yêu cầu của Ban huấn luyện

Thanh Nhàn trở lại trong buổi tập của U23 Việt Nam

Ảnh: Ted Trần