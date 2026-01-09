Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá gây sốt với nhan sắc mỹ nhân thập niên 90, U50 mà trẻ đẹp ngỡ ngàng

Nhắc đến dàn "phụ huynh quốc dân" của làng bóng đá Việt, bà Mai Đoàn - mẹ vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu chắc chắn luôn nằm trong top được dân mạng quan tâm nhất. Không ít lần xuất hiện cùng con gái Doãn Hải My, bà khiến netizen bất ngờ vì nhan sắc trẻ trung, thần thái sang trọng, thậm chí còn được ưu ái gọi là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt".

Mới đây, loạt hình ảnh của Mai Đoàn tiếp tục gây sốt khi bà khoe phong cách thời trang mang đậm hơi thở mỹ nữ thập niên 90. Mái tóc ngắn gọn gàng, cá tính, gương mặt sắc nét, thần thái lạnh lùng nhưng sang chảnh,... tất cả tạo nên vibe vừa cổ điển vừa thời thượng, gợi nhớ đến hình ảnh những mỹ nhân đình đám Hà thành một thời.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng với phong cách thời trang sang chảnh, trẻ trung (Ảnh: IGNV)

Từ outfit áo lụa trắng phối jeans đơn giản, set đồ da pha chút nổi loạn cho đến chiếc váy đen ôm sát khoe trọn vóc dáng thon gọn, mỗi lần lên đồ của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu đều khiến dân tình phải trầm trồ. Ở độ tuổi U50, bà vẫn giữ được body gọn gàng, làn da mịn màng cùng phong thái tự tin hiếm thấy.

Điều khiến netizen trầm trồ hơn cả chính là khí chất rất riêng của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu - không cố gắng trẻ hóa, không chạy theo trend, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà, hiện đại. Nhiều bình luận để lại dưới loạt ảnh: "Nói là chị gái của Hải My cũng tin", "Vibe minh tinh thập niên 90 rõ luôn", "Visual không tuổi, trẻ thật"...

Có lẽ cũng vì vậy mà danh xưng "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá" đến giờ vẫn chưa ai vượt qua được mẹ Doãn Hải My. U50 nhưng nhan sắc và thần thái của bà vẫn khiến nhiều người phải thốt lên: đúng là đẹp không phải vì tuổi, mà vì khí chất.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu luôn thu hút sự chú ý của fan bóng đá (Ảnh: IGNV)



